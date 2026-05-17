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दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल रहेगी हड़ताल; क्या है इसकी वजह?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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रोहिणी कोर्ट के एक जज की ओर से वकील से कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों के वकील सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने आपात बैठक में यह फैसला लेते हुए संबंधित जज के तुरंत तबादले और जांच की मांग की है।

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल रहेगी हड़ताल; क्या है इसकी वजह?

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल यानी सोमवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। रोहिणी कोर्ट के जज राकेश कुमार की ओर से एक वकील के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों के वकीलों ने सोमवार को हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। जज और वकील के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इस हड़ताल के कारण पटियाला हाउस, तीस हजारी और साकेत समेत सभी अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित होगा।

रोहिणी कोर्ट में एक जज के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर राजधानी के वकीलों में भारी रोष है। इसी के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के अधिवक्ता सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से राजधानी की पटियाला, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, राउज एवेन्यू और रोहिणी समेत सातों जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने रविवार को आपात बैठक के बाद यह निर्णय लिया है।

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सहयोग देने की अपील

समिति के महासचिव विजय बिश्नोई ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल करने का फैसला किया गया है। समिति की ओर से वकीलों से हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकजुट रहने और पूरा सहयोग देने की अपील की गई है। साकेत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि यह कदम वकालत पेशे की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया है।

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वीडियो वायरल

दरअसल, रोहिणी कोर्ट के जज राकेश कुमार द्वारा एक अधिवक्ता के साथ कथित रूप से अत्यंत आपत्तिजनक और अनुचित व्यवहार एवं किए जाने का आरोप है। जज और अधिवक्ता के बीच बहसबाजी का वीडियो शनिवार को तेजी से वायरल भी हुआ था। समिति ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारी के तत्काल तबादले, उनसे न्यायिक कार्य वापस लेने और उनके आचरण की जल्द जांच कराने की मांग की है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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