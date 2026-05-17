दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल रहेगी हड़ताल; क्या है इसकी वजह?
रोहिणी कोर्ट के एक जज की ओर से वकील से कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों के वकील सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने आपात बैठक में यह फैसला लेते हुए संबंधित जज के तुरंत तबादले और जांच की मांग की है।
दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल यानी सोमवार को वकील हड़ताल पर रहेंगे। रोहिणी कोर्ट के जज राकेश कुमार की ओर से एक वकील के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किए जाने के विरोध में दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों के वकीलों ने सोमवार को हड़ताल पर रहने का फैसला किया है। जज और वकील के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने आपात बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इस हड़ताल के कारण पटियाला हाउस, तीस हजारी और साकेत समेत सभी अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित होगा।
रोहिणी कोर्ट में एक जज के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर राजधानी के वकीलों में भारी रोष है। इसी के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों के अधिवक्ता सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से राजधानी की पटियाला, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, साकेत, राउज एवेन्यू और रोहिणी समेत सातों जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। जिला अदालतों की बार एसोसिएशन की समन्वय समिति ने रविवार को आपात बैठक के बाद यह निर्णय लिया है।
सहयोग देने की अपील
समिति के महासचिव विजय बिश्नोई ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से हड़ताल करने का फैसला किया गया है। समिति की ओर से वकीलों से हड़ताल को सफल बनाने के लिए एकजुट रहने और पूरा सहयोग देने की अपील की गई है। साकेत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव धीर सिंह कसाना ने कहा कि यह कदम वकालत पेशे की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया है।
वीडियो वायरल
दरअसल, रोहिणी कोर्ट के जज राकेश कुमार द्वारा एक अधिवक्ता के साथ कथित रूप से अत्यंत आपत्तिजनक और अनुचित व्यवहार एवं किए जाने का आरोप है। जज और अधिवक्ता के बीच बहसबाजी का वीडियो शनिवार को तेजी से वायरल भी हुआ था। समिति ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित न्यायिक अधिकारी के तत्काल तबादले, उनसे न्यायिक कार्य वापस लेने और उनके आचरण की जल्द जांच कराने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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