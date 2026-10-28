दिल्ली में वकीलों की हड़ताल पर अपडेट; 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद माने
दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट शाहदरा के एसीपी और एसएचओ के तबादले का आदेश जारी होने के बाद सामने आया है।
दिल्ली की जिला अदालतों में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद खत्म हो गई है। हड़ताल पुलिसकर्मियों पर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों के विरोध में की जा रही थी। आक्रोशित वकील एसीपी और एसएचओ के निलंबन के साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस और दिल्ली बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों की बैठक में सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति बनने के बाद हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया गया। इस तरह संबंधित अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी होते ही वकील मान गए हैं।
पुलिस और बार प्रतिनिधियों के बीच बैठक में सहमति
सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के सचिव तरुण राणा ने बताया कि बुधवार शाम को पुलिस और बार प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में कई बातों पर सहमति बनी। इस सहमति के बाद वकीलों की ओर से तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य से अनिश्चितकालीन विरत रहने का फैसला वापस ले लिया है। समिति ने सभी वकीलों से तत्काल न्यायिक कार्य शुरू करने की अपील की है।
दो पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद बनी बात
समन्वय समिति के सचिव तरुण राणा ने बताया कि बुधवार को हुई बैठक में बनी सहमति के बाद दिल्ली पुलिस ने शाहदरा थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला सुरक्षा यूनिट में कर दिया है। वहीं, गांधी नगर के एसडीपीओ के पद पर तैनात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ का तबादला महिला एवं बाल विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) में कर दिया है। दोनों पुलिस अधिकारियों के तबादले के बाद वकील मान गए हैं।
दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का फैसला
पुलिस मुख्यालय की ओर से दोनों अधिकारियों के तबादले के आदेश भी बुधवार को जारी किया गया। समिति ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इसके अलावा शाहदरा थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने पर भी सहमति बनी है।
अधिकारियों को सस्पेंड करने की कर रहे थे मांग
बता दें कि दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों ने मंगलवार को हड़ताल शुरू किया था। उस समय समिति ने वकीलों से दुर्व्यवहार के आरोप में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ, थाना प्रभारी (एसएचओ) निरीक्षक अरुण कुमार और शाहदरा थाने के अन्य कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की थी। समिति पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने की भी मांग की थी। दोनों अधिकारियों के तबादले को पुलिस और वकील समुदाय के बीच बने गतिरोध को दूर करने के प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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