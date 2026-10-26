दिल्ली में किस बात पर भड़का वकीलों का गुस्सा? सभी जिला अदालतों में कल हड़ताल
दिल्ली में फिर वकीलों का गुस्सा भड़का है। वकीलों ने एक पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप लगाया है। संबंधित अधिकारी को निलंबित करने की मांग को लेकर मंगलवार को सभी जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर रहेंगे।
दिल्ली में एकबार फिर वकीलों का गुस्सा भड़का है। शाहदरा थाने में एक वकील पर कथित हमले के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर वकील प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वकीलों का दावा है कि एक पुलिस अधिकारी ने उनको रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और बाद में वकीलों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस घटना से नाराज होकर बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों में मंगलवार को हड़ताल करने का फैसला लिया है।
एसीपी पर रिवाल्वर निकालकर धमकाने का आरोप
समन्वय समिति की ओर से बताया गया कि शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और एसीपी पर रिवॉल्वर निकालकर अधिवक्ताओं को धमकाने के आरोप के विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में मंगलवार को वकील न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
सभी जिला अदालतों में हड़ताल पर रहेंगे वकील
सातों जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने मंगलवार को हड़ताल करने का फैसला किया है। समिति ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए संबंधित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित करने की मांग भी की है।
अधिवक्ता की शिकायत से जुड़ा है मामला
समन्वय समिति के सचिव तरुण राणा ने बताया कि विवाद अधिवक्ता ललित बंसल पर हुए कथित हमले और उनके सिर में गंभीर चोट लगने से जुड़ा है। इस मामले में अधिवक्ता अमूल्य रतन की शिकायत पर शाहदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोपियों को छोड़ने का आरोप
23 अक्टूबर को कुछ वकील मामले में उचित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे। उस दौरान एसीपी और थानाध्यक्ष की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने की बात कही गई है। वकीलों का आरोप है कि बाद में उन्हें पता चला कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया गया।
वकीलों पर ही प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप
सचिव अनिल बसोया ने बताया कि इस पर जवाब मांगने के लिए जब अधिवक्ता दोबारा थाने पहुंचे, तो वहां एसीपी मनस्वी पर वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने और रिवॉल्वर निकालकर उन्हें डराने-धमकाने का आरोप लगा। इसके बाद वकीलों के खिलाफ ही शाहदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने से विवाद और बढ़ गया।
न्यायिक कामकाज के बहिष्कार का ऐलान
इस घटनाक्रम को लेकर सोमवार देर शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समन्वय समिति की आपात बैठक हुई। बैठक में वकीलों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाते हुए मंगलवार को सभी 7 जिला अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट को लेटर
समिति ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली बार काउंसिल और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी पत्र भेजे हैं। समिति के चेयरमैन नीरज और महासचिव नरवीर डबास ने बार के सदस्यों से एकजुट रहने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।