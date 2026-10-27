दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कल भी वकीलों की हड़ताल, पुलिस का इन धाराओं में केस
दिल्ली में वकीलों और शाहदरा थाना पुलिस के बीच विवाद जारी है। वकीलों ने कल यानी बुधवार को भी सभी 7 जिला अदालतों में हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। वहीं पुलिस ने कई वकीलों पर केस दर्ज किया है।
दिल्ली में वकीलों और शाहदरा थाना पुलिस के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वकीलों ने बुधवार को भी सभी जिला अदालतों में हड़ताल करने का फैसला किया है। बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कमेटी की मांगें पूरी होने तक दिल्ली के सभी जिला अदालतों में वकील न्यायिक कामकाज से विरत रहेंगे। दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों में बुधवार को भी वकीलों की ओर से हड़ताल करने का फैसला लिया गया है।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों के वकीलों ने मंगलवार को कामकाज का बहिस्कार करते हुए हड़ताल की। दिल्ली की सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमिटी की मानें तो उक्त विवाद एक घटना से शुरू हुआ जिसमें वकील ललित बंसल के सिर पर गंभीर चोट आई। आरोप है कि उन पर हमला किया गया था। इसके लिए शाहदरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई थी। लेकिन दावा है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया वरन उनको छोड़ दिया गया है।
सभी जिला अदालत बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जब वकील इस मामले को कानून के अनुसार जवाबदेही तय करने के लिए 23 अक्टूबर की शाम को पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां ACP मनस्वी वशिष्ठ से जुड़ी एक घटना हुई। समिति के सामने रखी गई जानकारी के अनुसार, ACP ने अपनी रिवॉल्वर दिखाई और वहां मौजूद वकीलों को धमकाया। अब बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मांग की है कि ACP मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित SHO को तुरंत सस्पेंड किया जाए जब तक कि निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती।
वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला 26 अक्टूबर को गांधी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। शिकायत के अनुसार, 24 अक्टूबर को एसीपी को सूचना मिली थी कि हेड कांस्टेबल अमित मलिक को कड़कड़डूमा अदालत परिसर में वकीलों के एक समूह ने रोक लिया है। शिकायत में दावा किया गया है कि वकीलों ने 21 अक्टूबर को दर्ज एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार न करने के आरोप को लेकर उनसे पूछताछ की और इस बहस के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
बाद में हेड कांस्टेबल को जाने दिया गया। शिकायत के अनुसार, 24 अक्टूबर को ही उसी दिन दोपहर करीब 2:30 बजे अधिवक्ता अमूल्य, शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित लगभग 15 से 20 वकीलों के साथ थाने पहुंचे और एसएचओ के कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने एसीपी और एसएचओ के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। दावा है कि एक वकील ने कथित तौर पर थाना प्रभारी (एसएचओ) का हाथ खींचने की कोशिश की थी। घटना थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।
शाहदरा थाना पुलिस ने इसी आधार पर 15 से 20 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वकीलों पर अधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला 26 अक्टूबर को गांधी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ की ओर से दी गई शिकायत के बाद दर्ज किया गया था।
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला बीएनएस की धारा-221 (लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 224 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना) और 3(5) (समान मंशा) के तहत दर्ज किया गया था।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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