बदसलूकी पर भड़के वकील; ग्रेनो कोर्ट परिसर में हंगामा, पुलिसकर्मियों को खदेड़ा- VIDEO
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जिला न्यायालय में वकीलों ने एक अधिवक्ता के साथ पुलिस की ओर से की गई मारपीट और अवैध हिरासत के विरोध में जमकर हंगामा किया और हड़ताल कर दी। वकीलों ने कोर्ट परिसर से पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया।
ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जिला न्यायालय में सोमवार को वकीलों ने जोरदार हंगामा किया। वकीलों का आरोप है कि बिसरख पुलिस ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की और उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा। इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने कोर्ट का काम ठप कर दिया और परिसर से पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया। हालांकि चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है लेकिन वकील इससे संतुष्ट नहीं हैं।
वकील से बदसलूकी का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिसकर्मी दो दिन पहले भाई के खिलाफ दर्ज मामले में एक वकील के घर गए थे। वकील के भाई पर गाजियाबाद के एक लड़के का अपहरण कर मारपीट का आरोप है। आरोप है कि जब वकील का भाई घर में नहीं मिला तो पुलिसकर्मियों ने वकील और उनके परिवार से अभद्रता और मारपीट की। इसके बाद वे वकील को उठाकर कोतवाली ले आए। भाई का पता नहीं बताने पर वकील के साथ बदसलूकी की गई।
वकीलों का आरोप- मारपीट की गई
रविवार को जब घटना की जानकारी अन्य वकीलों को मिली तो बार एसोसिएशन के अन्य अधिवक्ता कोतवाली का घेराव करने पहुंचे। इसके बाद वकील को छोड़ा गया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वकील के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम ने बिना उचित कारण के अधिवक्ता को हिरासत में लिया और थाने में उसके साथ मारपीट की। इस घटना से नाराज वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया।
पुलिसकर्मियों को खदेड़ा बाहर
घटना से गुस्साए कुछ वकीलों ने पुलिसकर्मियों को परिसर से बाहर खदेड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वकील पुलिसकर्मियों को खदेड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मामले के तूल पकड़ने के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन वकीलों का कहना है कि केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
अदालत परिसर में तनाव का माहौल
बताया जाता है कि वकीलों के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के चलते अदालत परिसर में काफी देर तक तनाव का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में वकील धरने पर बैठ गए और न्यायिक कार्य से दूरी बना ली। वकीलों की हड़ताल से सुनवाई प्रभावित हुई। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि अधिवक्ता के साथ हुई घटना में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन स्थिति को शांत कराने के प्रयास में जुटा है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।