किस पति-पत्नी में कहासुनी नहीं होती; बहू के सुसाइड के बाद वकील ने रखा कमला पसंद वाले परिवार का पक्ष

संक्षेप: घटना के समय घर पर मौजूद लोगों के बारे में पूछे जाने पर वकील ने बताया कि उस वक्त पर घर पर सिर्फ नौकर मौजूद थे और कोई भी घरवाला नहीं था। साथ ही कहा कि उस वक्त अर्पित घबरा गए, उन्होंने बहुत चीखें मारी, तुरंत सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया।

मशहूर पान मसाला कंपनी 'कमला पसंद' के मालिक की बहू दीप्ति चौरसिया (40) की आत्महत्या की खबर ने लोगों को हैरान कर दिया है। उनका शव अपने घर में फंदे पर लटका हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस को मृतका की एक डायरी मिली है, जिसमें उन्होंने अपने पति अर्पित चौरसिया के साथ झगड़े का जिक्र किया है। साथ ही मृतका के भाई ने भी अपने जीजा पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अर्पित और उनका परिवार सवालों के घेरे में है। हालांकि इस बीच उनके वकील राजेंद्र सिंह ने सामने आकर परिवार पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी है और उनका बचाव किया है। वकील ने बताया कि दीप्ति ने जब यह कदम उठाया, तब उनके पति घर पर नहीं थे। वहीं मृतका के भाई द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सिंह ने कहा कि किस पति-पत्नी में कहासुनी नहीं होती।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में मीडिया से बात करते हुए कमला पसंद के मालिक के पारिवारिक वकील राजेंद्र सिंह ने कहा, 'अर्पित सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे, तब तक बच्चे स्कूल जा चुके थे। दोपहर 12.30 बजे जब वह जिम से आए, तो इस बीच उनके पास उनकी सास का फोन आया था, जिन्होंने बताया कि दीप्ति फोन नहीं उठा रही है, तो उन्होंने कहा था मैं घर जाकर बात करवाता हूं। इसके बाद साढ़े 12 बजे जब वह घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, तो वहां दीप्ति को फंदे पर झूलते हुए पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत दीप्ति को नीचे उताया और फटाफट चीखें मारकर स्टाफ को इकट्ठा किया और 5 मिनट के अंदर वे उसे अस्पताल ले गए।'

घटना के समय घर पर मौजूद लोगों के बारे में पूछे जाने पर वकील ने बताया कि 'उस वक्त पर घर पर सिर्फ नौकर मौजूद थे और कोई भी घरवाला नहीं था।' वहीं दीप्ति के भाई ऋषभ द्वारा परिवार पर लगाए आरोपों को गलत बताते हुए वकील ने कहा, 'इन आरोपों को लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं हैं। उनके आरोपों का कोई आधार नहीं है, वह अंदर से टूटे हुए हैं, बहुत दुख में है और मुझे लगता है कि वह जो बोल रहे हैं सिर्फ निराशा में बोल रहे हैं, वरना उनका पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। भावनाएं अभी बहुत प्रबल हैं, क्योंकि कोई इस दुनिया से चला गया है, और दोनों परिवार टूटे हुए हैं।'

पति-पत्नी में होने वाले झगड़ों के बारे में पूछे जाने पर राजेंद्र सिंह ने कहा, 'किस पति-पत्नी में छोटी-मोटी कहासुनी नहीं होती। इस बारे में कोई भी शिकायत, कोई अदालती कार्यवाही, कुछ भी नहीं हुआ। उधर दीप्ति के पास मिले सुसाइड नोट के बारे में पूछे जाने पर वकील ने कहा, 'जो सुसाइड नोट सीज किया है, वह पुलिस ने किया है। मुझे भी मीडिया से जानकारी मिली है कि सुसाइड नोट में किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा गया है। हम भी नहीं जानते कि सुसाइड की वजह क्या है, शायद वह किसी तरह की चिंता में थी, तभी यह सब हुआ है।'