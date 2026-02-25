Hindustan Hindi News
लॉरेंस बिश्नोई के लिए दलाली करता है…; गोल्डी ओर रोहित गोदारा गैंग ने वकील पर गोलीबारी की जिम्मेदारी

Feb 25, 2026 01:55 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में मंगलवार रात लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी गोल्डी ओर रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उन्होंने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये लॉरेंस के लिए दलाली करता है।

दिल्ली में मंगलवार रात लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी गोल्डी ओर रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उन्होंने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि ये लॉरेंस के लिए दलाली करता है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। बता दें, कश्मीरी गेट इलाके में हनुमान मंदिर के सामने मंगलवार रात को बदमाशों ने कार सवारों पर चार राउंड फायरिंग की थी। इस घटना में संदीप नाम के शख्स को दो गोली लगी थी और कार सवार शख्स लारेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े बताए जा रहे थे।

बताया जाता है कि अधिवक्ता संदीप और दीपक अपनी कार में मंगलवार रात को हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे। जब वे कार में बैठे और ड्राइवर आगे बढ़ा, इसी दौरान बदमाशों ने चार राउंड फायरिंग कर दी। फिर ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ाई और सिविल लाइंस स्थित मेडन होटल के सामने रुक गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। संदीप को दो गोली लगने की बात सामने आई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर लिखे जाने तक उत्तर जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे।

पोस्ट कर दी धमकी

राहुल फतेहपुर नवीन बॉक्सर ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, आज जो ये दीपक खत्री (वकील) पर हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये लॉरेंस के लिए मुखबिरी और दलाली करता है और ये जो तू फिरौती की सेटिंग करवाता है और मुलाकात पर जाके तू इन्फॉर्मेशन लाता है, वो बंद करदे नहीं तो तेरी हरकतों की सजा तेरे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी।

पोस्ट में आगे कहा गया है कि आज तो भगवान का शुक्र कर आज तू बच गया। अभी भी समय है सुधर जा और हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो लॉरेंस को बदमाश मानते हैं, वो समय रहते सुधर जाना नहीं तो अंजाम बुरा होगा।

Delhi News
