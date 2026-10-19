लारेंस बिश्नोई अपनी गैंग में शूटरों को कैसे करता है शामिल? 90 लड़ाके इस तरह किए भर्ती
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य द्वारा लेने के बाद गिरोह में शूटरों की भर्ती का तरीका चर्चा में है। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक, गैंग ने अब तक करीब 90 युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। जानिए कैसे
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी ने ली है। इसके बाद से गैंग में भर्ती होने वाले शूटरों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, गोल्डी बरार, काला जठेड़ी और रोहित गोदारा के अलग हो जाने के बाद लारेंस बिश्नोई के गिरोह में शूटरों की कमी हो गई थी। इसके बाद लॉरेंस गैंग ने अपने गिरोह में शूटरों को शामिल करने के लिए एक नया तरीका निकाला। बताया जा रहा है कि इस तरह से गैंग में करीब 90 शूटरों को भर्ती किया गया है।
90 लड़ाके इस तरह हुए भर्ती
हिंदुस्तान के मुताबिक, लारेंस बिश्नोई अपने गिरोह शूटर की भर्ती के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का सहारा लेता है। इसी प्लेटफार्म पर रील्स और वीडियो के जरिए नये लड़कों को अपनी तरफ खींचता है। और फिर ब्रेनवाश कर गिरोह में भर्ती किया जाता है। अभी इस गिरोह ने 16 साल से लेकर 30 साल के करीब 90 शूटर को भर्ती किया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि गोल्डी बरार, काला जठेड़ी और रोहित गोदारा के अलग हो जाने के बाद लारेंस बिश्नोई के गिरोह में शूटर की कमी हो गई थी।
फेसबुक-इंस्टाग्राम के जरिए ऐसे करते हैं भर्ती
गिरोह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गैंगस्टर के नाम से पेज, ग्रुप और प्रोफाइल बनाता है। फिर इस पर सक्रिय युवाओं पर नजर रख जाती है और कमेंट को देखकर कुछ युवकों की पहचान की जाती है। इन युवाओं से गिरोह के सदस्य सम्पर्क करते हैं। इसके बाद उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाकर ब्रेनवाश किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरोह में भर्ती का पुराना तरीका पुराने शूटरों की सिफारिश है। जेल में बंद किसी साथी से मुलाकात के दौरान भी नए युवकों के नाम की अनुशंसा की जाती है।
वारदात से पहले तैयार होती है शूटरों की लिस्ट
क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बताया कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शूटरों की सूची तैयार की जाती है। फिर जरूरी सामान जैसे बाइक, रुपये और पिस्टल आदि की व्यवस्था की जाती है। वारदात करने वालों तक हथियार और कारतूस पहुंचाया जाता है। स्नैपचैट पर हथियार देने वाले और लेने वाले को पहले से तय समय और स्थान की जानकारी दे दी जाती है।
ये है भर्ती का तरीका
लॉरेंस बिश्नोई जब भी जेल या कोर्ट जाता है तो उसके गैंग के सदस्य भी आगे पीछे चलते हैं। वे लॉरेंस के वीडियो बनाते हैं। इन वीडियो में लॉरेंस कभी अपनी मूंछों को ताव देता दिखता है तो कभी कैमरे को देखकर मुस्कुराता दिखता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें