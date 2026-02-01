Hindustan Hindi News
जो भी देश के खिलाफ बोलेगा... पुर्तगाल में ISI एजेंट को सिखाया सबक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दावा

संक्षेप:

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पुर्तगाल में ISI एजेंट शहजाद भट्टी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने सोशल मीडिया पर चेतावनी देते हुए कहा कि देश के खिलाफ बोलने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं बख्शा जाएगा।

Feb 01, 2026 01:01 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तिहाड़ जेल से लेकर सात समंदर पार तक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब ग्लोबल हो गया है। इस सिंडिकेट ने अब पुर्तगाल में एक बड़े हमले की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास गुर्गे शहजाद भट्टी को निशाना बनाया है।

'देश के खिलाफ बोलेगा, उसकी सांस बंद'

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक खुली चेतावनी जारी की है। गैंग ने साफ शब्दों में कहा है, 'जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, उसकी सांस बंद कर दी जाएगी।' हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले में शहजाद भट्टी जिंदा बचा है या नहीं। पुर्तगाल पुलिस की तरफ से भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

गैंग का कहना है कि भट्टी ने बिहार के सीएम को धमकी दी और देश के खिलाफ बोला। पहले ये ब्राजील में बचकर भाग गया था। हमारे देश के खिलाफ जो भी जाएगा उसको बिल से निकाल कर मिट्टी में मिला देंगे।

कौन है शहजाद भट्टी?

शहजाद भट्टी पाकिस्तान स्थित एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, जिसे ISI का दाहिना हाथ माना जाता है। वह भारत में क्रॉस-बॉर्डर टेरर मॉड्यूल चलाता है और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने जाल में फंसाता है। पंजाब के गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे भी भट्टी का ही दिमाग बताया जाता है।

सूत्रों के मुताबिक, भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई का एक 'मॉर्फ्ड वीडियो' वायरल किया था, जिसमें उसने बिश्नोई को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि यह हमला उसी बेइज्जती का बदला है।

ब्राजील से पुर्तगाल तक फैला नेटवर्क

इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस के करीबी रणदीप मलिक और अमेरिका में बैठे अनिल पंडित ने ली है। गैंग ने दावा किया है कि उनका नेटवर्क अब किसी सरहद का मोहताज नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि गैंग ने जून 2025 में ब्राजील में भी एक ऑपरेशन को अंजाम देने का खुलासा किया है, जहां मैक्सिकन माफिया की मदद ली गई थी।

जेल से चल रहा ग्लोबल सिंडिकेट

लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग अब एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट बन चुका है। गैंग का कहना है कि वे अपने 'चीफ' के सम्मान और 'राष्ट्रवादी' छवि के लिए दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर मार सकते हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
