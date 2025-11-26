Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsLawrence Bishnoi gang associate remanded to 8-day custody for not cooperating in interrogation
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी को आठ दिन की हिरासत, इस वजह से कोर्ट ने मानी NIA की मांग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी को आठ दिन की हिरासत, इस वजह से कोर्ट ने मानी NIA की मांग

संक्षेप:

कोर्ट ने NIA को हर 48 घंटे में आरोपी की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसके वकील दीपक त्यागी को हर दिन शाम पांच बजे अपने मुवक्किल से 20 मिनट तक की मुलाकात की अनुमति भी दी है।

Wed, 26 Nov 2025 09:35 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, निखिल पाठक, नई दिल्ली
पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए फर्जी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज बनवाने वाले आरोपी अरजीत कुमार उर्फ अजीत को आठ दिन की NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की हिरासत में भेज दिया है। NIA ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष NIA न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत ने आठ दिन की कस्टडी देते हुए आरोपी से गहन पूछताछ की अनुमति दे दी। अरजीत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा की झज्जर जेल से अदालत में पेश किया गया। वह पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद था। NIA ने उसे बीती 21 नवंबर 2025 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था।

फर्जी नाम से विदेश भेजने में की थी मदद

NIA के अनुसार, आरोपी अरजीत ने गैंग से जुड़े सचिन थापन को साल 2022 में दिल्ली से ‘तिलक राज तोतेजा’ के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। सचिन थापन पर हत्या, जबरन वसूली और कई गंभीर संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि अरजीत सिर्फ दस्तावेज तैयार कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि गैंग के अन्य गुर्गों को भी विदेश भेजने और वहां से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने में मदद कर रहा था। NIA ने यह भी बताया कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ समेत अन्य गैंग सदस्यों के खिलाफ यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज है और उसी जांच में अरजीत की भूमिका सामने आई।

जेल में नहीं कर रहा था सहयोग

NIA की ओर से पेश अधिवक्ता राहुल त्यागी ने कोर्ट में कहा कि जेल में पूछताछ के दौरान अरजीत सहयोग नहीं कर रहा था और अहम सवालों से बचता रहा। एक अन्य आरोपी राहुल सरकार के खुलासे में भी अरजीत का नाम सामने आया है। इसके अलावा, अरजीत के मोबाइल फोन से गैंग सदस्यों की कई तस्वीरें भी बरामद हुई हैं।

NIA को दिए अहम निर्देश

कोर्ट ने NIA को हर 48 घंटे में आरोपी की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसके वकील दीपक त्यागी को हर दिन शाम पांच बजे उससे 20 मिनट तक की मुलाकात करने की अनुमति भी दी है।

