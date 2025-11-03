Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsLaw students will be able to take exams even with low attendance, Delhi High Court.
अटेंडेंस कम होने पर भी लॉ स्टूडेंट्स दे सकेंगे परीक्षा, दिल्ली HC का बड़ा फैसला

अटेंडेंस कम होने पर भी लॉ स्टूडेंट्स दे सकेंगे परीक्षा, दिल्ली HC का बड़ा फैसला

संक्षेप: हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेजों में अनिवार्य अटेंडेंस की जरूरत के संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अनिवार्य अटेंडेंस नियमों में बदलाव करने को कहा। 

Mon, 3 Nov 2025 12:43 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि देश में किसी भी लॉ स्टूडेंट को न्यूनतम अटेंडेंस की कमी के कारण परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने लॉ कॉलेजों में अनिवार्य अटेंडेंस की जरूरत के संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अनिवार्य अटेंडेंस नियमों में बदलाव करने को कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोर्ट ने कहा कि अटेंडेंस की कमी के कारण स्टूडेंट का अगले सेमेस्टर की क्लास में प्रमोशन नहीं रोका जा सकता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और शर्मा की बेंच ने यह आदेश 2016 में लॉ स्टूडेंट सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एक स्वतः संज्ञान याचिका का निपटारा करते हुए दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसे जरूरी अटेंडेंस की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था।

बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से कानूनी शिक्षा के नियम इतने सख्त नहीं बनाए जा सकते कि वे मानसिक आघात का कारण बनें या किसी स्टूडेंट की मौत का कारण बनें।"

एमिटी के तीसरे साल के लॉ स्टूडेंट रोहिल्ला ने 10 अगस्त, 2016 को अपने घर पर फांसी लगा ली थी, जब उसके कॉलेज ने कथित तौर पर उसे जरूरी अटेंडेंस की कमी के कारण सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। उसने एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वह एक फेलियर है और जीना नहीं चाहता।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2016 में इस घटना के बाद शुरू की थी, लेकिन मार्च 2017 में इसे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।