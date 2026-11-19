पोते ने साफ कर दिया दादा का अकाउंट, दिल्ली में दोस्त के साथ मिल उड़ा दिए 29.50 लाख; दोनों गिरफ्तार
महंगे शौक, लग्जरी का शौक और दोस्तों के साथ पार्टियां करने के लिए एक युवक ने अपने दादा के खाते को ही साफ कर दिया। दिल्ली में नौसेना के 87 साल के रिटायर्ड कर्मचारी के बैंक खाते से 29.50 लाख रुपये अवैध रूप से निकालने के आरोप में उनके पोते समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
महंगे शौक, लग्जरी का शौक और दोस्तों के साथ पार्टियां करने के लिए एक युवक ने अपने दादा के खाते को ही साफ कर दिया। दिल्ली में नौसेना के 87 साल के रिटायर्ड कर्मचारी के बैंक खाते से 29.50 लाख रुपये अवैध रूप से निकालने के आरोप में उनके पोते समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इस मामले पर बात करते हुए पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजीव कुमार ने बताया कि आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी अभिषेक राघव (22) और तुषार चौधरी (22) के रूप में हुई है। अभिषेक पीड़ित का पोता और शिकायतकर्ता का बेटा है, जबकि तुषार उसका दोस्त है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता अश्विनी राघव ने आरोप लगाया था कि अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच उनके 87 वर्षीय पिता जगदीश सिंह के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकाले गए और जांच में खाते से कुल 29,50,892 रुपये की रकम निकाले जाने का पता चला।
दादा के खाते से जुड़ा था पोते का नंबर
इस मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ने बताया कि बैंक खातों के विवरण और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने पर पता चला कि ठगी की रकम में से 9,26,892 रुपये अभिषेक के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते में और 20,24,000 रुपये तुषार के पंजाब नेशनल बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए थे। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आया कि अभिषेक का मोबाइल नंबर उसके दादा के बैंक खाते से जुड़ा हुआ था और उसने बैंक खाते से संबंधित विवरण का कथित तौर पर दुरुपयोग कर अपने सहयोगी तुषार के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
दोस्त के साथ आरोपी पोता भी गिरफ्तार
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुमार ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि उन्होंने ठगी की रकम से मनाली, नैनीताल और ओडिशा की यात्राएं कीं तथा नोएडा में दोस्तों के साथ पार्टियां करने और अन्य निजी शौक पर पैसे खर्च किए। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने ठगी की रकम से 2.75 लाख रुपये में एक कार भी खरीदी और उसमें 1.25 लाख रुपये का म्यूजिक सिस्टम लगवाया।
अधिकारी ने बताया कि कार को जब्त कर लिया गया है और आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। उनके मुताबिक, दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस शेष रकम का पता लगाने और अन्य संभावित सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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