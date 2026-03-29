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लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट ने भेजी थी दिल्ली की अदालतों को बम वाली धमकी, पुलिस ने दबोचा

Mar 29, 2026 09:42 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पिछले दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में पुलिस 47 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कर्नाटक के मैसूर से हुई है। आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है।

लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट ने भेजी थी दिल्ली की अदालतों को बम वाली धमकी, पुलिस ने दबोचा

पिछले दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में पुलिस 47 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कर्नाटक के मैसूर से हुई है। आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट है। वह आखिरी साल की परीक्षा पास नहीं कर सका था। पुलिस को शक है कि इसी हताशा में उसने दिल्ली की अदालतों को धमकी भेजी होगी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी मां के साथ रहता है जो एक रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने देशभर के विभिन्न संस्थानों, विशेषकर अदालतों को 1,000 से अधिक ईमेल भेजे थे।

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आरोपी को ट्रैक करना क्यों हुआ मुश्किल?

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या राजधानी के स्कूलों को मिली हालिया धमकियों के पीछे भी उसी का हाथ था। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करता था, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल था।

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यह गिरफ्तारी दिल्ली में पिछले दो सालों में हुई 50 से अधिक बम धमकियों की घटनाओं को सुलझाने में अहम साबित हो सकती है। सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट को मिले एक ईमेल में परिसर में तीन बम होने और कोयंबटूर में ISI से संबंध होने का दावा किया गया था, जो बाद में फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस श्रीनिवास को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है, जहाँ उसे अदालत में पेश कर हिरासत मांगी जाएगी ताकि इन धमकियों के पीछे के सटीक मकसद और अन्य संलिप्तताओं का पता लगाया जा सके।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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