लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट ने भेजी थी दिल्ली की अदालतों को बम वाली धमकी, पुलिस ने दबोचा
पिछले दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में पुलिस 47 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कर्नाटक के मैसूर से हुई है। आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है।
पिछले दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भेजने के मामले में पुलिस 47 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कर्नाटक के मैसूर से हुई है। आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनिवास लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट है। वह आखिरी साल की परीक्षा पास नहीं कर सका था। पुलिस को शक है कि इसी हताशा में उसने दिल्ली की अदालतों को धमकी भेजी होगी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी मां के साथ रहता है जो एक रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं। पुलिस ने उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने देशभर के विभिन्न संस्थानों, विशेषकर अदालतों को 1,000 से अधिक ईमेल भेजे थे।
आरोपी को ट्रैक करना क्यों हुआ मुश्किल?
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या राजधानी के स्कूलों को मिली हालिया धमकियों के पीछे भी उसी का हाथ था। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करता था, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल था।
यह गिरफ्तारी दिल्ली में पिछले दो सालों में हुई 50 से अधिक बम धमकियों की घटनाओं को सुलझाने में अहम साबित हो सकती है। सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट को मिले एक ईमेल में परिसर में तीन बम होने और कोयंबटूर में ISI से संबंध होने का दावा किया गया था, जो बाद में फर्जी निकला। फिलहाल पुलिस श्रीनिवास को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ला रही है, जहाँ उसे अदालत में पेश कर हिरासत मांगी जाएगी ताकि इन धमकियों के पीछे के सटीक मकसद और अन्य संलिप्तताओं का पता लगाया जा सके।
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अदिति शर्मा
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