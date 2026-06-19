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दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में देर रात गोलीबारी, वारदात में एक शख्स घायल; पुलिस ने जताया इस बात का शक

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, डॉ रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
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शुरुआती जांच के बाद पुलिस का कहना है कि यह वारदात आपसी दुश्मनी या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है, हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हमले के सटीक कारणों या हमलावरों की पहचान की पुष्टि नहीं की है।

दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में देर रात गोलीबारी, वारदात में एक शख्स घायल; पुलिस ने जताया इस बात का शक

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेहद हाई-प्रोफाइल माने जाने वाले तुगलक रोड थाना क्षेत्र इलाके में गुरुवार देर रात गोलीबारी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस अचानक हुई फायरिंग की घटना में एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना है। जिसके बाद उसे जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रफीक (51 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सुंदर नर्सरी के जेजे इलाके का रहने वाला है और उस पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घटना को लेकर जारी प्रेस नोट में पुलिस ने बताया कि '18 जून को रात लगभग 9:45 बजे तुगलक रोड पुलिस स्टेशन इलाके में गोली चलने की घटना की सूचना मिली थी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। हालांकि घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था।' वारदात के बाद क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं।

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पुलिस के अनुसार लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी और मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें मोहम्मद रफीक घायल हालत में मिला। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। घटना के हालात का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है।

वारदात के बाद पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे घटनास्थल को घेर लिया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य (साइंटिफिक एविडेंस) जुटाने में लग गई है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान करने और वारदात के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है। पुलिस की टीमें घटनास्थल और उसके आस-पास के रास्तों पर लगे स्थानीय सीसीटीवी फुटेज को भी निकालकर उन्हें खंगालने की तैयारी कर रही हैं, ताकि अपराधियों के भागने के रूट और उनकी पहचान का सुराग लगाया जा सके।

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शुरुआती जांच में पुलिस इस मामले को आपसी दुश्मनी या किसी पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर हमले के सटीक कारणों या हमलावरों की पहचान की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है।

मालिक के पूरे परिवार को खत्म करने वाला इनामी हत्यारा गिरफ्तार

उधर एक अन्य घटना में दिल्ली पुलिस ने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से अपने मालिक, उसकी पत्नी और चार बच्चों की हत्या करने वाले एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था और पिछले आठ महीने से ज्यादा समय से मुकदमे की सुनवाई से बच रहा था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की पहचान साहिब खान उर्फ बंटी (36) के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर वर्ष 2017 में अलग-अलग समय पर इन हत्याओं को अंजाम दिया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने सबसे पहले बुराड़ी के प्रॉपर्टी डीलर अपने पूर्व मालिक मुनव्वर खान के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को सुलझाने के बहाने उसकी पत्नी और दो बेटियों को उत्तर प्रदेश के मवाना बुलाया, जहां उसने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और शवों को एक नहर में फेंक दिया। इसके बाद उसने मुनव्वर के दो बेटों की दिल्ली में गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उनके शवों को पहले से खोदे गए गड्ढों में दफना दिया था। बाद में, जब मुनव्वर अपने लापता परिवार की तलाश के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया तो आरोपी ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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