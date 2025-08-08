Late night police encounter in Manesar rogue doing recce in Fazilpuria case injured by bullet गुरुग्राम में देर रात मुठभेड़, फाजिलपुरिया केस में रैकी करने वाले बदमाश को लगी गोली, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsLate night police encounter in Manesar rogue doing recce in Fazilpuria case injured by bullet

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरीFri, 8 Aug 2025 02:41 PM
गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले की रैकी करने वाले एक कुख्यात बदमाश और मानेसर क्राइम ब्रांच के बीच शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। रमणदीप उर्फ पेट्रोल नाम के इस अपराधी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

मानेसर क्राइम ब्रांच को देर रात करीब एक बजे सूचना मिली कि सिरसा निवासी कुख्यात अपराधी रमणदीप उर्फ पेट्रोल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने मानेसर क्षेत्र में जाल बिछा दिया।

देर रात एक बजे पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने जब उसका पीछा किया तो बदमाश ने उन पर चार राउंड फायरिंग शुरू कर दी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी दो राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक गोली रमणदीप उर्फ पेट्रोल के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के अनुसार रमणदीप सिरसा का रहने वाला है और उस पर एक दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में रैकी करने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी।

बहरहाल, क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी रमणदीप की पूरी क्राइम कुंडली खंगालने में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से फाजिलपुरिया मामले के साथ-साथ अन्य आपराधिक मामलों में भी कई अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था।