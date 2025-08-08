गुरुग्राम में देर रात मुठभेड़, फाजिलपुरिया केस में रैकी करने वाले बदमाश को लगी गोली

गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले की रैकी करने वाले एक कुख्यात बदमाश और मानेसर क्राइम ब्रांच के बीच शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई।

मानेसर क्राइम ब्रांच को देर रात करीब एक बजे सूचना मिली कि सिरसा निवासी कुख्यात अपराधी रमणदीप उर्फ पेट्रोल किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इलाके में आने वाला है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने मानेसर क्षेत्र में जाल बिछा दिया।

देर रात एक बजे पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने जब उसका पीछा किया तो बदमाश ने उन पर चार राउंड फायरिंग शुरू कर दी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी दो राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक गोली रमणदीप उर्फ पेट्रोल के पैर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के अनुसार रमणदीप सिरसा का रहने वाला है और उस पर एक दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में रैकी करने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी।