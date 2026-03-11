हरियाणा के पलवल में देर रात धार्मिक स्थल को जलाने की कोशिश, ज्वलनशील पदार्थ फेंक लगाई आग
हरियाणा के पलवल के सदर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी ब्राह्मण में देर रात एक धार्मिक स्थल में किसी शरारती तत्व ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इससे अंदर हल्की सी आग लग गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बुझा दिया। घटना के बाद गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल के अंदर कुछ लोग सो रहे थे। उन्होंने रात को अचानक धुआं उठते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें आग का पता चला और वे तुरंत सतर्क हो गए। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझा दी, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और इलाके में निगरानी बढ़ा दी। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।
CCTV से जानकारी जुटा रही पुलिस
पुलिस प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास लगे कैमरों तथा स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा के लिए गांव में 5 से 6 टीमें तैनात
उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांव में पांच से छह पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि गांव में फिलहाल किसी प्रकार का तनाव नहीं है और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
सौरभ जैन
