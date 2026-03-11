Hindustan Hindi News
हरियाणा के पलवल में देर रात धार्मिक स्थल को जलाने की कोशिश, ज्वलनशील पदार्थ फेंक लगाई आग

Mar 11, 2026 02:32 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, पलवल, हरियाणा
हरियाणा के पलवल के सदर थाना क्षेत्र के गांव टीकरी ब्राह्मण में देर रात एक धार्मिक स्थल में किसी शरारती तत्व ने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इससे अंदर हल्की सी आग लग गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तुरंत बुझा दिया। घटना के बाद गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक स्थल के अंदर कुछ लोग सो रहे थे। उन्होंने रात को अचानक धुआं उठते हुए देखा, जिसके बाद उन्हें आग का पता चला और वे तुरंत सतर्क हो गए। इसके बाद उन लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझा दी, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना में किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और इलाके में निगरानी बढ़ा दी। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है।

CCTV से जानकारी जुटा रही पुलिस

पुलिस प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आसपास लगे कैमरों तथा स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा के लिए गांव में 5 से 6 टीमें तैनात

उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत गांव में पांच से छह पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि गांव में फिलहाल किसी प्रकार का तनाव नहीं है और शांति बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

