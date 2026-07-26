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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला! लता गुप्ता को बनाया महिला आयोग का अध्यक्ष

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही 5 महिलाओं को आयोग की सदस्य नामित किया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही महिला आयोग की 5 सदस्यों के नाम का भी ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष लता गुप्ता के साथ 5 और महिलाओं को महिला आयोग की सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सीएम रेखा गुप्ता द्वारा नियुक्त की गई महिलाओं में श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा और रेनू भल्ला का नाम शामिल है।

‘आयोग की कार्यक्षमता को मिलेगी गति’

दिल्ली महिला आयोग के गठन और सदस्यों के साथ अध्यक्ष के नाम का ऐलान करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में दिल्ली महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला आयोग के 6 सदस्यों के नाम का ऐलान करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि इन नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता को नई गति मिलेगी और महिलाओं के न्याय संरक्षण और सहायता की पहुंच और आसान हो जाएगी।

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स्वाति मालीवाल के बाद से खाली चल रहा था DCW अध्यक्ष का पद

साल 2024 में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने महिला आयोग अधयक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा की सदस्य बन गईं। तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और स्वाति मालिवाल ने बगावत कर राज्यसभा का रास्त चुन लिया। इसके बाद से यह पद खाली चल रहा था। स्वाति मालिवाल के बाद यह पहली बार है, जब महिला आयोग पर स्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था। अब लता गुप्ता के नाम की घोषणा की गई है, जो दिल्ली ममहिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं।

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कौन संभाल रहा था आयोग

जनवरी 2024 में स्वाति मालिवाल के आयोग अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लता गुप्ता को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले महिला आयोग का प्रशासनिक कामकाज महिला एंव बाल अधिकार मंत्रालय की सचिव रश्मि सिंह संभाल रही थीं।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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