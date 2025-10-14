Hindustan Hindi News
अंतिम मौका दे रहे हैं; अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस में ED से बोली अदालत

यह अंतिम मौका दे रहे हैं, यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की प्रार्थना को स्वीकार किया और सुनवाई स्थगित कर दी। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी ने चुनौती दी है।

जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच के सामने ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी थी कि अडिशनल सॉलिशिटर जनरल एसवी राजू बहस के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक केस की सुनवाई में मौजूद हैं।

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने स्थगन के लिए ईडी की अपील का विरोध करते हुए कहा कि बिना किसी वजह ईडी की ओर से 9 बार सुनवाई टलवाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी बेवजह मामले को लंबा खींच रही है।

जज ने ईडी के वकील से कहा कि दोनों पक्षों की सहमति से आज की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी। ईडी की अपील को एक बार फिर स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, 'यह ध्यान में रखते हुए कि एएसजी आज उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में न्याय के हित में पेश हुए हैं। याचिकाकर्ता को अपनी दलीलें रखने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है।'

