दिल्ली में सिगरेट की बड़ी खेंप जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार; कंबोडिया से करते थे तस्करी

संक्षेप: दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सिगरेट कंबोडिया से तस्करी करके भारत लाई गई थी, जिसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई करना था। पकड़े गए आरोपी दिल्ली और पानीपत के हैं।

Sun, 26 Oct 2025 03:24 PMRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल बाजार से सिगरेट खरीदकर भारत में बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास भारी मात्रा में लाखों की सिगरेट भी जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सिगरेट कंबोडिया से तस्करी करके भारत लाई गई थी, जिसे दिल्ली के आसपास के इलाकों में सप्लाई करना था। पकड़े गए आरोपी दिल्ली और पानीपत के हैं।

12 लाख की सिगरेट पकड़ी गई

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के पास से 66,400 अंतरराष्ट्रीय सिगरेट बरामद की गई हैं जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये है। उन्होंने बताया कि बेची जा रही इन सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी भी नहीं लिखी हुई थी। इतनी भारी मात्रा में सिगरेट जब्त होने को पुलिस ने बड़ी सफलता माना है।

आरोपी दिल्ली और पानीपत के निवासी

अधिकारी के मुताबिक, आरोपियों की पहचान पानीपत निवासी परवीन सहगल (37) और दिल्ली निवासी मुकेश खटरेजा (48) के रूप में हुई है। टीम को 25 अक्टूबर को सूचना मिली कि प्रह्लादपुर इलाके में पालम फ्लाईओवर के पास प्रतिबंधित सिगरेट की एक बड़ी खेप पहुंचाई जानी है।

आरोपियों को ऐसे दबोचा गया

अधिकारी ने बताया कि जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से तस्करी कर लाई गईं सिगरेट से भरे 332 ‘डंडे’ (प्रत्येक में 10 पैकेट) के चार बैग बरामद किए गए हैं। इन पैकेटों पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनियां नहीं थीं। जिसके कारण भारत में इनकी बिक्री या वितरण अवैध है।

कहां से लाई गई थी इतनी सिगरेट

पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों कंबोडिया से सिगरेट की तस्करी कर दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसे बेचते थे। मामले में जांच जारी है। आपको बताते चलें कि कंबोडिया दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित देश है, जिसकी राजधानी नोम पेन्ह है। यह थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की खाड़ी से घिरा है। यहां प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर स्थित है।

