दिल्ली में मकान मालिकों की तय होगी जवाबदेही, खुद करानी पड़ सकती है इमारतों की सुरक्षा जांच
दिल्ली में हाल के दिनों में इमारतों के ढहने की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम-2016 में संशोधन करने जा रही है। नए नियमों में मकान मालिकों की जवाबदेही तय हो सकती है। साथ ही इमारतों की सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी मकान मालिकों को उठानी पड़ सकती है।
केंद्र सरकार निगम के एकीकृत भवन निर्माण उपनियम-2016 में संशोधन करने जा रही है। नए नियमों में मकान मालिकों की जवाबदेही तय हो सकती है। साथ ही 15 साल या इससे अधिक पुरानी इमारतों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच (स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट) की जिम्मेदारी मकान मालिकों को उठानी पड़ सकती है। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में इसके संकेत दिए।
बैठक में राजधानी में इमारतें गिरने की घटनाओं और अनधिकृत कॉलोनियों में पुराने एवं जर्जर मकानों का मुद्दा उठा। स्थायी समिति सदस्य हेमचंद गोयल ने इन कॉलोनियों में निर्माण और इमारतों की सुरक्षा से जुड़े सवाल किए। इस पर निगम आयुक्त ने बताया कि भवन निर्माण उपनियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नए नियमों का मसौदा सामने आएगा। इसमें एमसीडी भी शामिल है। निगम आयुक्त ने कहा कि दिल्ली में करीब 50 लाख मकान हैं। निगम के लिए घर-घर जाकर सभी इमारतों की सुरक्षा जांच करना संभव नहीं है।
ऐसे में मकान मालिक निगम से मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंजीनियर से इमारत की जांच कराकर सुरक्षा प्रमाणपत्र ले सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नए उपनियमों में 15 या 20 साल पुरानी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मकान मालिकों की तय की जा सकती है। यह व्यवस्था कच्ची और अनधिकृत कॉलोनियों में भी लागू हो सकती है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है।
ज्वाला नगर हादसे का जिक्र
निगम आयुक्त ने पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई इमारत गिरने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल से वहां अवैध निर्माण था। निगम ने हादसे से कुछ महीने पहले ही मकान मालिक और किरायेदार को इमारत खाली करने के लिए कहा था।
संपत्ति नियमित कराने की फीस घटी
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त एलडी मेघवाल ने बताया कि पीएम उदय योजना के तहत 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक और नियमितीकरण कराने के लिए शुल्क घटाया गया है। अब नागरिक 15 से 20 हजार रुपये शुल्क जमा कर अपनी संपत्ति नियमित करा सकते हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि इसके लिए पहले मालिकाना हक प्राप्त करना होगा। इसके बाद नियमितीकरण और निर्माण में बदलाव के लिए नक्शा पास कराना होगा।
पार्किंग साइटों का सर्वे होगा
राजधानी दिल्ली की सभी पार्किंग साइटों का सर्वे होगा। इसे लेकर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पार्किंग स्थलों का संचालन नियमानुसार हो और कहीं भी अवैध रूप से पार्किंग शुल्क तो नहीं वसूला जा रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग की अनुमति न दी जाए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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