गुरुग्राम में अब ऑनलाइन करवा सकेंगे जमीन की रजिस्ट्री, कागज रहित होंगे सब काम; जानें तरीका

Land registration in Gurugram can now be done online and Paperless documentation; learn how
संक्षेप:  गुरुग्राम जिले की तहसीलों से लेकर उप तहसीलों में 3 नवंबर से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इससे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से कागजरहित होगी। अब लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Sat, 1 Nov 2025 10:44 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम जिले की तहसीलों से लेकर उप तहसीलों में 3 नवंबर से जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इससे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से कागजरहित होगी। अब लोगों को जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

संपत्ति पंजीकरण से जुड़े सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। जमीन की खरीद फरोख्त करने वालों को फोटो करवाने के लिए आना होगा। सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस नई व्यवस्था से लोग घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिसमें आधार और ओटीपी से सत्यापन, ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान और सब-रजिस्ट्रार के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना शामिल है। इस नई प्रणाली से फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाएगी।

रजिस्ट्री की ऑनलाइन प्रक्रिया : जिला राजस्व विभाग के अनुसार https://eregistration.revenueharyana.gov.in/ पोर्टल पर लॉगिन करके आधार या ओटीपी से अपनी पहचान सत्यापित करें।

नए नियम से लोगों को यह फायदे होंगे

तहसीलों में सभी दस्तावेज डिजिटल हो जाएंगे और किसी भी प्रकार के भौतिक कागजात की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आधार-लिंक और वीडियो रिकॉर्डिंग के कारण पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे तहसीलों में फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होगी। लोग घर बैठे या अपने मोबाइल से ही पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी। रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही किया जा सकेगा।

हेल्पलाइन पर ले सकेंगे मदद

नई प्रणाली के बारे में तकनीकी सहायता के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2137 पर संपर्क किया जा सकता हैं। इसके अलावा nodalofficer-it@revhry.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। राजस्व विभाग ने संक्रमण कॉल (ट्रांजिसन पीरियड) के दौरान उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए जिला-स्तरीय हेल्प डेस्क भी स्थापित किए हैं।

रोजाना रजिस्ट्री होती है

गुरुग्राम जिले में पांच तहसील और तीन उप तहसील है। इसमें तहसील वजीराबाद, बादशाहपुर, पटौदी, फर्रुखनगर, सोहना और उप तहसील में हरसरू, मानेसर, कादीपुर शामिल है। अभी तहसीलों में एक दिन में 800 से लेकर 1000 तक रजिस्ट्री होती है।

विजय यादव, जिला राजस्व अधिकारी, ''शनिवार को छुट्टी है, सोमवार से तहसीलों में रजिस्ट्री ऑनलाइन शुरू होंगी। सभी दस्तावेज पेपर लेस होंगे। इससे लोगों का तहसीलों में समय की बचत होगी। ऑनलाइन की सभी तैयारियां चल रही हैं।''

