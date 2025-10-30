दिल्ली के द्वारका में ऊपर उठ रही जमीन; क्या वजह? गुरुग्राम और फरीदाबाद पर भी अपडेट

संक्षेप: दिल्ली के द्वारका की जमीन ऊपर उठ रही है। वाटर रिसोर्सेज रिसर्च जर्नल में प्रकाशित 'InSAR रिवील्स रिकवरी ऑफ स्ट्रेस्ड एक्वीफर सिस्टम्स इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली' शीर्षक वाले रिसर्च पेपर से कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं।

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की जमीन भूजल में भारी कमी के चलते धीरे-धीरे नीचे धंस रही थी लेकिन अब सैटेलाइट से मिले डेटा में एक बड़ा बदलाव दिखा है। द्वारका की जमीन फिर से ऊपर उठ रही है जो संकेत है कि लंबे समय से धीरे-धीरे कम हो रहा भूजल वापस रिस्टोर हो रहा है। वाटर रिसोर्सेज रिसर्च जर्नल में प्रकाशित 'InSAR रिवील्स रिकवरी ऑफ स्ट्रेस्ड एक्वीफर सिस्टम्स इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली' शीर्षक वाले रिसर्च पेपर में कहा गया है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में जमीन धंसना रुक गया है।

2014 से 2023 तक के उपग्रह डेटा का अध्ययन दावा किया गया है कि शोध पत्र में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2023 तक के उपग्रह डेटा का एनलसिस किया गया है। इसरो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद और मियामी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की ओर से लिखे शोधपत्र में बताया गया है कि द्वारका की जमीन 2016 के मध्य के आसपास ऊपर उठने लगी थी। बता दें कि द्वारका दिल्ली के सबसे अधिक भूजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में शामिल है।

5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी जमीन अध्ययन में दावा किया गया है कि द्वारका की जमीन 2016 के मध्य के आसपास से 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी है। लगभग 4 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 988 एकड़ जमीन प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से ऊपर उठ रही है। विज्ञानियों का दावा है कि यह बदलाव दिखाता है कि भूजल का दबाव फिर से बढ़ने के साथ भर और फैल रहा है।

भूजल में बढ़ोतरी अध्ययन के अनुसार, डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि द्वारका क्षेत्र में भूजल भंडारण (0.002-0.007 घन किलोमीटर प्रति वर्ष) में वृद्धि हुई है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि साल 2016 और 2023 के बीच लगभग 2 से 7 अरब लीटर जल प्रति वर्ष की दर से भूजल में बढ़ोतरी हुई है। यह सैकड़ों ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों को दोबारा भरने जैसी है।

निगरानी कुओं के जल-स्तर में बढ़ोतरी अध्ययन में एक बड़ी बात यह भी कही गई है कि द्वारका और उसके आसपास के भूजल निगरानी कुओं के जल-स्तर में बढ़ोतरी हर साल कुछ सेंटीमीटर के रूप में देखी गई है। इन निगरानी कुओं में विकास पुरी, जनकपुरी और डाबरी पश्चिम के कुएं शामिल हैं। वहीं इसके उलट छावला, काकरोला और सागरपुर के कुओं का जल स्तर या तो स्थिर देखा गया या इसमें कमी देखी गई।

बेहतर भूजल प्रबंधन का संकेत अध्ययन में यह भी दावा किया गया है कि 2018 और 2021 के बीच दिल्ली भर में भूजल स्तर 1.5 मीटर से अधिक बढ़ गया जबकि इस दौरान बारिश में कमी देखी गई। यह बेहतर भूजल प्रबंधन का संकेत दे रही है। यह संकेत दिल्ली की 2016 की भूजल नीति का समर्थन करता है जिसमें नए बोरवेल सीमित करने और बारिश के पानी को जमीन में डाल कर भूजल को रिचार्ज करना शामिल गया था।

गुरुग्राम में भी भू-धंसाव जारी गुरुग्राम ने सबसे अधिक भू-धंसाव का सामना किया है। 2014 से 2023 के बीच गुरुग्राम में जमीन 1 मीटर से अधिक धंस गई। हालांकि राहत की बात यह भी कि इसकी गति धीमी हो गई है। 2014 और 2018 के बीच मध्य गुड़गांव में लगभग 15 सेमी प्रति वर्ष की दर से भू-धंसाव देखा गया। 2018 के बाद यह लगभग 10 सेमी प्रति वर्ष पर आ गया। विज्ञानियों की मानें तो गुरुग्राम में भू-धंसाव की गति धीमी होने का मतलब है कि वहां भूजल सिस्टम संतुलित होना शुरू हो रहा है।