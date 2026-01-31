Hindustan Hindi News
जाली कागजात और जमीन पर दावा का केस, फिर हड़प लेते थे प्रॉपर्टी; सरगना समेत 3 गिरफ्तार

जाली कागजात और जमीन पर दावा का केस, फिर हड़प लेते थे प्रॉपर्टी; सरगना समेत 3 गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने जमीन हड़पने वाले रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित तौर पर बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को निशाना बनाते थे। ये लोग ग्रेटर कैलाश-1 में एक रिहायशी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे थे।

Jan 31, 2026 04:49 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली पुलिस ने जमीन हड़पने वाले रैकेट का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित तौर पर बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को निशाना बनाते थे। ये लोग ग्रेटर कैलाश-I में एक रिहायशी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे थे।

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली में जमीन हड़पने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्रेटर कैलाश-I में एक रिहायशी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान आशीष चौधरी, विनीत कुमार सहगल और दिलीप कुमार पांडे के रूप में हुई है। आशीष चौधरी और विनीत कुमार सहगल इस रैकेट का सरगना है। आरोपी कथित तौर पर बुजुर्गों की प्रॉपर्टी को निशाना बनाते थे। वे मालिकाना हक के जाली कागजात बनाते थे और प्रॉपर्टी पर झूठा दावा करने के लिए सिविल केस शुरू करते थे।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि यह मामला ग्रेटर कैलाश के एक निवासी की शिकायत के बाद सामने आया। उसने एक नेशनल डेली में छपे एक फर्जी पब्लिक नोटिस की रिपोर्ट की थी। इसमें कुछ अनजान लोगों ने उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया था।

उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता और उसका परिवार कई दशकों से उस प्रॉपर्टी पर कानूनी तौर पर काबिज था, जिसके सपोर्ट में ठीक से रजिस्टर्ड सेल डीड और गिफ्ट डीड भी थे। ग्रेटर कैलाश थाने में एक मामला दर्ज किया गया और बाद में डिटेल में जांच के लिए इसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया।

डीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने मालिकाना हक की झूठी चेन बनाने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें एक कथित रिलीज डीड भी शामिल थी। अधिकारी ने आगे बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता की प्रॉपर्टी पर दावा करने और उसे एक अनजान खरीदार को बेचने में मदद करने के लिए कथित तौर पर जाली वसीयत और सेल डीड सहित नकली दस्तावेजों के दो अलग-अलग सेट तैयार किए गए थे।

अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता को एक रिश्तेदार से एक क्लासिफाइड विज्ञापन के बारे में पता चलने के बाद इस कथित धोखाधड़ी के बारे में पता चला, जिसमें प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने 22 जनवरी को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि चौधरी एक प्रैक्टिसिंग वकील है, जबकि पांडे का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है।

पुलिस रिमांड के दौरान जाली होने के शक वाले असली दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि कोर्ट की कार्यवाही में फर्जी गवाह पेश किए गए थे, जिनमें से कुछ पहले ही मर चुके थे और कुछ के पते गलत या मौजूद नहीं थे।

डीसीपी ने कहा कि यह गैंग धोखाधड़ी वाले मालिकाना हक के दावों को वैधता देने और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए सिविल मुकदमेबाजी का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि अन्य साथियों की पहचान करने, इसी तरह के और मामलों का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

