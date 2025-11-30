नोएडा-ग्रेटर नोएडा के किसान होंगे मालामाल, जमीनों के मुआवजा रेट और बढ़ाने की तैयारी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिले के किसानों की जमीनें भी अब बढ़ी दरों पर अधिग्रहित करने की तैयारी है। इसके लिए नई मुआवजा दरों पर विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के दौरे के दौरान इस मामले के उठने के बाद शासन स्तर पर अधिकारियो को निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन पूर्व जिले के दौरे पर थे। इस दौरान जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने उनके सामने जमीन अधिग्रहण के समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाने का आग्रह किया था। विधायक ने कहा था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंबे समय से मुआवजा राशि नहीं बढ़ी है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। विधायक की मानें तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में औद्योगिक विकास आयुक्त को जमीन अधिग्रहण की राशि में संशोधन के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 5,100 रुपये, ग्रेटर नोएडा में 4,100 रुपये और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 4,300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा राशि मिल रही है। अब इसमें संशोधन की तैयारी चल रही है।
अधिकारियों के अनुसार, नोएडा में दरों को बढ़ाकर नौ हजार रुपये और ग्रेटर नोएडा में सात हजार रुपये प्रति वर्गमीटर करने का विचार है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में वर्ष 2024 में ही दरें संशोधित की गई थीं, इसलिए यहां बढ़ोतरी की संभावना कम है।
2 दिसंबर को फैसला संभव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 दिसंबर को कैबिनेट की अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अधिग्रहित जमीनों की मुआवजा राशि बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। अगर कैबिनेट इस पर सहमत होती है तो किसानों को उनकी जमीन के लिए ज्यादा मुआवजा राशि मिल सकेगी।
गौतमबुद्ध नगर में वर्तमान मुआवजा दरें
क्षेत्र मुआवजा दरें
नोएडा :- 5100 रुपये प्रति वर्ग मीटर
ग्रेटर नोएडा :- 4100 रुपये प्रति वर्ग मीटर
यमुना सिटी :- 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर