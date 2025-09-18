lalit modi brother samir modi arrested accused of rape charges delhi police new friends colony भगोड़े ललित मोदी के भाई पर रेप का आरोप, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newslalit modi brother samir modi arrested accused of rape charges delhi police new friends colony

भगोड़े ललित मोदी के भाई पर रेप का आरोप, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी को गिरफ्तार किया है। समीर को बलात्कार के आरोप में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:13 PM
दिल्ली पुलिस ने भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी को गिरफ्तार किया है। समीर को बलात्कार के आरोप में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि समीर मोदी को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ललित मोदी के भाई को पुराने रेप के आरोप में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है।

आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के भाई समीर मोदी पर 2019 का एक दुष्कर्म का मामला था, जिसे लेकर गत दिनों एफआईआर दर्ज की गई है। समीर मोदी लंदन से आए थे और आईजीआई एयरपोर्ट पर ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, मोदी एंटरप्राइजेज के कार्यकारी निदेशक (Executive Director) समीर मोदी लंबे समय से मोदी व्यापार साम्राज्य के भीतर चल रहे पारिवारिक और कॉर्पोरेट झगड़े, और उनके पिता व उद्योगपति के.के. मोदी द्वारा छोड़ी गई 11,000 करोड़ रुपये की विरासत के केंद्र में रहे हैं। वह गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया की चेयरपर्सन बीना मोदी के बेटे हैं।

वह तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं, जिनमें आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और व्यवसायी चारु मोदी शामिल हैं। अपनी मां और अन्य निदेशकों के साथ कड़वे विवाद के बाद पिछले साल अगस्त में समीर को कंपनी के बोर्ड से हटा दिया गया था।

यह पारिवारिक झगड़ा मई 2024 में तब खुलकर सामने आ गया जब समीर ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने जून 2024 में एक निर्धारित बोर्ड मीटिंग में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उनकी मां के सुरक्षा अधिकारी (PSO) और गॉडफ्रे फिलिप्स के कुछ निदेशकों ने उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई थीं।