जैसे जमीन फटी हो, मेरा बैटरी रिक्शा उड़ गया; यासीन ने बताई दिल्ली धमाके की दास्तान

संक्षेप: पुरानी दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार को भी रोजाना जैसी हलचल थी। लेकिन अचानक एक चलती कार में जोरदार धमाके ने इलाके को दहलाकर रख दिया। बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह उन भाग्यशाली लोगों में शामिल थे जो बाल-बाल बच गए।

पुरानी दिल्ली में सोमवार को भी रोजाना जैसी हलचल थी। पर्यटकों की हलचल, दुकानों की रौनक और मेट्रो स्टेशन पर लोगों की आवाजाही सामान्य रूप से हो रही थी। लेकिन शाम करीब सात बजे यह चहल-पहल अफरातफरी में बदल गई। अचानक एक चलती कार में जोरदार धमाके ने इलाके को दहलाकर रख दिया। बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह घटना से थोड़ी देर पहले सवारी उतारकर खड़े ही हुए थे। यासीन कैसे बचे उन्होंने पूरी आपबीती बताई।

घटना के तुरंत बाद इलाके में केवल चीख-पुकार और लोगों के भागते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। धुआं हवा में फैल गया, आग की लपटें उठने लगीं, सड़क पर कांच और वाहनों के पुर्जे बिखर गए थे।

धमाका इतना तेज था कि करीब आठ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और वाहन राख हो गए। लालकिले मेट्रो स्टेशन के गेट के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। लोग चिल्लाते हुए भागकर जान बचाते नजर आए। चश्मदीदों के मुताबिक, उन्हें पहले तेज कंपन महसूस हुआ और फिर इतनी भारी आवाज सुनाई दी जैसे जमीन फट गई हो।

बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह घटना से थोड़ी देर पहले सवारी उतारकर खड़े ही हुए थे। हादसे में उनका बैटरी रिक्शा भी उड़ गया। मोहसिन ने बताया कि वे कुछ ही मीटर दूर थे और धमाके के बाद कान सुन्न हो गए। धुआं देखकर समझ आया कि हादसा बड़ा है। मेट्रो गेट नंबर एक के पास मौजूद धर्मेंद्र ने बताया कि एक कार हवा में उछली और उसके कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए।

बाजार में खड़े विवेक ने भी बताया कि दुकान हिल गई, आवाज इतनी भारी थी कि कुछ पल तक कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कई लोगों ने कहा कि पहले किसी फिल्म जैसा लगा, फिर अचानक महसूस हुआ कि वे असल हादसे के बीच खड़े हैं। धमाके के तुरंत बाद पुलिस की टीम, स्पेशल सेल, एनएसजी और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

जांच प्रभावित न हो, इसलिए घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। जीपीओ और दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और यातायात को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला।