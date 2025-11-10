Hindustan Hindi News
जैसे जमीन फटी हो, मेरा बैटरी रिक्शा उड़ गया; यासीन ने बताई दिल्ली धमाके की दास्तान

जैसे जमीन फटी हो, मेरा बैटरी रिक्शा उड़ गया; यासीन ने बताई दिल्ली धमाके की दास्तान

संक्षेप: पुरानी दिल्ली के लाल किला इलाके में सोमवार को भी रोजाना जैसी हलचल थी। लेकिन अचानक एक चलती कार में जोरदार धमाके ने इलाके को दहलाकर रख दिया। बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह उन भाग्यशाली लोगों में शामिल थे जो बाल-बाल बच गए। 

Mon, 10 Nov 2025 11:04 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
पुरानी दिल्ली में सोमवार को भी रोजाना जैसी हलचल थी। पर्यटकों की हलचल, दुकानों की रौनक और मेट्रो स्टेशन पर लोगों की आवाजाही सामान्य रूप से हो रही थी। लेकिन शाम करीब सात बजे यह चहल-पहल अफरातफरी में बदल गई। अचानक एक चलती कार में जोरदार धमाके ने इलाके को दहलाकर रख दिया। बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह घटना से थोड़ी देर पहले सवारी उतारकर खड़े ही हुए थे। यासीन कैसे बचे उन्होंने पूरी आपबीती बताई।

घटना के तुरंत बाद इलाके में केवल चीख-पुकार और लोगों के भागते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। धुआं हवा में फैल गया, आग की लपटें उठने लगीं, सड़क पर कांच और वाहनों के पुर्जे बिखर गए थे।

धमाका इतना तेज था कि करीब आठ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और वाहन राख हो गए। लालकिले मेट्रो स्टेशन के गेट के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। लोग चिल्लाते हुए भागकर जान बचाते नजर आए। चश्मदीदों के मुताबिक, उन्हें पहले तेज कंपन महसूस हुआ और फिर इतनी भारी आवाज सुनाई दी जैसे जमीन फट गई हो।

बैटरी रिक्शा चालक यासीन ने बताया कि वह घटना से थोड़ी देर पहले सवारी उतारकर खड़े ही हुए थे। हादसे में उनका बैटरी रिक्शा भी उड़ गया। मोहसिन ने बताया कि वे कुछ ही मीटर दूर थे और धमाके के बाद कान सुन्न हो गए। धुआं देखकर समझ आया कि हादसा बड़ा है। मेट्रो गेट नंबर एक के पास मौजूद धर्मेंद्र ने बताया कि एक कार हवा में उछली और उसके कांच टूटकर सड़क पर बिखर गए।

बाजार में खड़े विवेक ने भी बताया कि दुकान हिल गई, आवाज इतनी भारी थी कि कुछ पल तक कुछ सुनाई ही नहीं दिया। कई लोगों ने कहा कि पहले किसी फिल्म जैसा लगा, फिर अचानक महसूस हुआ कि वे असल हादसे के बीच खड़े हैं। धमाके के तुरंत बाद पुलिस की टीम, स्पेशल सेल, एनएसजी और फॉरेंसिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

जांच प्रभावित न हो, इसलिए घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। जीपीओ और दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए और यातायात को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला।

वैभव ने बताया कि धमाके की सूचना के बाद लालकिला मेट्रो स्टेशन के गेटों पर प्रवेश व निकास पर रोक लगा दी गई। जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ नजर आती थी, वहां सोमवार शाम को पुलिस व जांच एजेंसियां हादसे की छानबीन करती नजर आयीं। वहीं, स्थानीय लोग घायलों की मदद करते नजर आए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
