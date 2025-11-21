लाल किला विस्फोट से नाम जुड़ने पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई, NACC को क्या बताया

संक्षेप: दिल्ली विस्फोट जांच के सिलसिले में जांच के घेरे में आए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को गलत मान्यता के मामले में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया।

दिल्ली विस्फोट जांच के सिलसिले में जांच के घेरे में आए फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को गलत मान्यता के मामले में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। एनएएसी अधिकारियों के अनुसार, विश्वविद्यालय ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि उसकी वेबसाइट पर पुराने मान्यता संबंधी दावे चूक, वेबसाइट-डिजाइन की गलती और अनजाने में हुई चूक के परिणाम थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अधिकारियों ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अपने जवाब में माफी मांगी है। अब इन दावों को हटा दिया है, और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि NAAC ने 25 अन्य संस्थानों को भी नोटिस जारी किया है, जिनके मान्यता ग्रेड समाप्त हो चुके हैं। उन्हें अपनी वेबसाइटों से इन दावों को हटाने के लिए कहा है।

जांचकर्ताओं द्वारा फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज को 10 नवंबर को लाल किला विस्फोट से जोड़ने के दो दिन बाद एनएएसी ने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल गलत और भ्रामक मान्यता संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के लिए चिह्नित किया था। इसमें 2013 से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ए ग्रेड और 2011 से मान्यता का दावा किया गया था।

यूनिवर्सिटी को सभी झूठे दावों को तुरंत हटाने, अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने और सात दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। एक अधिकारी ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने इस बारे में बहुत लंबा स्पष्टीकरण दिया कि उनकी वेबसाइट पर पुरानी मान्यता संबंधी जानकारी क्यों बनी रही। उन्होंने कहा कि यह एक चूक या वेबसाइट डिजाइन में हुई गलती थी और हमें बताया कि उन्होंने अब इसे हटा दिया है।

एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने पुराने मान्यता दावों के प्रदर्शन के बारे में NAAC को कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कहा कि यह एक गलती थी क्योंकि कुछ पुराने पेज छूट गए थे और एक कर्मचारी ने जानकारी नहीं हटाई थी। उन्होंने खेद व्यक्त किया और जोर देकर कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हर संस्थान की मैन्युअल रूप से निगरानी करना मुश्किल है। खासकर जब समाप्त हो चुके दावे होमपेज के बजाय आंतरिक वेब पेजों पर रखे जाते हैं।

ये नोटिस NAAC के व्यापक नीतिगत निर्णय का हिस्सा हैं जो इसके मान्यता ढांचे से जुड़ा है। इसके तहत संस्थानों को मान्यता की स्थिति का खुलासा करने के लिए सख्त मानदंडों का पालन करना आवश्यक है।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी अपनी वित्तीय स्थिति के साथ-साथ अपने बुनियादी ढांचे के कथित दुरुपयोग के लिए भी जांच के दायरे में है। ईडी ने 18 नवंबर को अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने खुद को एनएएसी मान्यता प्राप्त के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया और यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (बी) के तहत पात्रता का झूठा दावा किया।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) ने पहले ही विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द कर दी है और एनएमसी ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े चार डॉक्टरों - मुजफ्फर अहमद, अदील अहमद राथर, मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन शाहिद के नाम अपने मेडिकल रजिस्टर से हटा दिए हैं। इससे उन्हें दिल्ली विस्फोट में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के बाद चिकित्सा का अभ्यास करने से रोक दिया गया है।