अल फलाह यूनिवर्सिटी पर 2 FIR, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ऐक्शन, मांगे रिकॉर्ड

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके की जांच की आंच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जा पहुंची है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का बड़ा ऐक्शन सामने आया है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sat, 15 Nov 2025 06:03 PM
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर धोखाधड़ी के सिलसिले में दर्ज की गई है तो दूसरी प्राथमिकी जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है।

दिल्ली पुलिस ने आगे बताया कि उसकी क्राइम ब्रांच की एक टीम ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के दफ्तर पहुंची और जांच-पड़ताल की। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर कुछ रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

दिल्ली पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच की ओर से दर्ज की गई ये एफआईआर यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और नेशनल एसिस्टमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (NAAC) की ओर से की गई कार्रवाई के बाद दर्ज की गई हैं। दोनों ने अपनी समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया था।

पहली FIR धारा 12 के उल्लंघन के लिए दर्ज की गई है जबकि दूसरी एफआईआर विश्वविद्यालय द्वारा कथित तौर पर झूठे मान्यता दावों से संबंधित है। अधिकारियों ने शनिवार को यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। ये डॉक्टर लाल किले के पास हुए धमाके वाली कार के ड्राइवर डॉ. उमर नबी के जानकार बताए जाते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों ने शुक्रवार रात को हरियाणा के नूंह, धौज और आसपास के इलाकों में मिलकर छापे मारे। इस दौरान इन संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गईं। एनआईए की टीम की मदद से स्पेशल सेल ने नूंह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों मोहम्मद और मुस्तकीम को दबोचा। दोनों 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की जांच के तहत गिरफ्तार डॉ. मुजम्मिल गनई के संपर्क में थे।

(पीटीआई और एएनआई के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
