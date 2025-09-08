Lal Qila se Sone ka kalash Churane wala Hapur se giraftar Delhi Police Crime Branch एक नहीं 3 कलश हुए थे चोरी, लाल किले से हीरे-पन्ना जड़ित सोने का कलश चुराने वाला हापुड़ से गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsLal Qila se Sone ka kalash Churane wala Hapur se giraftar Delhi Police Crime Branch

एक नहीं 3 कलश हुए थे चोरी, लाल किले से हीरे-पन्ना जड़ित सोने का कलश चुराने वाला हापुड़ से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किला परिसर से 1 करोड़ रुपये कीमत का सोने का कलश चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भूषण वर्मा के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमंत कुमार पांडेयMon, 8 Sep 2025 11:24 AM
share Share
Follow Us on
एक नहीं 3 कलश हुए थे चोरी, लाल किले से हीरे-पन्ना जड़ित सोने का कलश चुराने वाला हापुड़ से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लाल किला परिसर में जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से 1 करोड़ रुपये कीमत का सोने का कलश चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भूषण वर्मा के तौर पर हुई है। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक नहीं बल्कि 3 कलश चोरी हुए थे। पुलिस ने एक कलश बरामद कर लिया है। पुलि के मुताबिक, दो और आरोपियों गिरफ्तारी के लिए रेड जारी है।

जानकारी के अनुसार, बीते 3 सितंबर को लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में जैन धार्मिक समारोह से करीब एक करोड़ रुपये सोने का कलश चोरी हो गया था। यह चोरी उस वक्त की गई थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 760 ग्राम सोने से बने इस कलश में हीरे, माणिक और पन्ना सहित करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। सिविल लाइंस निवासी और व्यवसायी शिकायतकर्ता सुधीर जैन प्रतिदिन इस कलश को धार्मिक अनुष्ठान के लिए लाते थे। उन्होंने बताया कि स्वागत के दौरान भीड़भाड़ और अफरा-तफरी में यह कलश मंच से गायब हो गया था।

जैन साधु का वेश धारण कर की थी चोरी

पुलिस को जांच के दौरान कार्यक्रम स्थल से जैन साधु का वेश धारण कर आए संदिग्ध चोर की सीसीटीवी फुटेज मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में वह आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेता दिख रहा था और मौका मिलते ही कलश को कपड़ों में छिपाकर रसोईघर पहुंचा। वहां एक दुकान के थैले में उस कलश डालकर भीड़ का फायदा उठा आराम से बाहर निकल गया।

पुलिस ने साधु के वेश में आए संदिग्ध चोर की तलाश में कई टीमों को लगाया था। इसके साथ ही पुलिस फेस रिकगनिशन तकनीक की मदद से भी आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी।