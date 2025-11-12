Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newslal kila blast i20 car mystery al falah campus parked 12 days delhi entry
12 दिनों से कार हिली तक नहीं, फिर मौत बनकर लालकिले के पास फटी; क्या था रूट?

संक्षेप: दिल्ली लाल किला विस्फोट की जांच में पता चला है कि मौत का पैगाम बनी हुंडई i20 कार धमाके से ठीक पहले 12 दिनों तक फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज कैंपस में बेजान खड़ी थी, जिसे संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में दाखिल कराया और शाम को वह फट गई।

Wed, 12 Nov 2025 11:34 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके की आड़ में छिपी है एक हुंडई i20 कार की रहस्यमयी कहानी, जो 12 दिनों तक फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में बेजान पड़ी रही, फिर अचानक मौत का पैगाम बनकर फटी। जांच एजेंसियां अब इस कार के सफर को खंगाल रही हैं, जिसके जरिए दिल्ली में बड़ी साजिश रची गई।

अल फलाह कैंपस में 12 दिन खड़ी रही

फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये सफेद हुंडई i20 कार 12 दिनों तक खड़ी रही। 29 अक्टूबर को तीन संदिग्ध इसे एक सेंटर पर ले गए, जहां इसका पॉल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद यह 12 दिनों तक हिली तक नहीं। कॉलेज परिसर में पार्क होने के कारण इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, संदिग्ध डॉक्टर उमर मुहम्मद नबी ने 10 नवंबर को इसे कैंपस से निकाला, जो धमाके से ठीक एक दिन पहले था। यह कार मूल रूप से फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी, जिसका मालिक अब पूछताछ के दायरे में है।

सुबह 8 बजे बैदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंट्री

10 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे बैदरपुर बॉर्डर क्रॉस कर i20 दिल्ली में दाखिल हुई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार पूरे 11 घंटे तक राजधानी की सड़कों पर घूमती रहीं। शाम 6:52 बजे सुभाष मार्ग के सिग्नल पर रुकते ही धमाका हो गया, जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के ठीक पास था। 10 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था, जो फरीदाबाद से ही लाया गया। उसी दिन फरीदाबाद से करीब 2900 किलोग्राम का स्टॉक संदिग्ध डॉक्टरों के कब्जे से बरामद हुआ।

डॉक्टरों की भूमिका और कैंपस कनेक्शन

दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों पर नजरें टिकाए हुए हैं। संदिग्ध नबी सहित कई नाम जांच के केंद्र में हैं, जिन्हें आतंकी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पॉल्यूशन चेक का वीडियो और कार का 12 दिन तक कैंपस में रहना अब साजिश के महत्वपूर्ण सुराग बन चुके हैं। फरीदाबाद में छापेमारी से मिले एक्सप्लोसिव्स ने मामले को और गहरा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री से बात कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
