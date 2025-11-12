12 दिनों से कार हिली तक नहीं, फिर मौत बनकर लालकिले के पास फटी; क्या था रूट?

संक्षेप: दिल्ली लाल किला विस्फोट की जांच में पता चला है कि मौत का पैगाम बनी हुंडई i20 कार धमाके से ठीक पहले 12 दिनों तक फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज कैंपस में बेजान खड़ी थी, जिसे संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में दाखिल कराया और शाम को वह फट गई।

दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके की आड़ में छिपी है एक हुंडई i20 कार की रहस्यमयी कहानी, जो 12 दिनों तक फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में बेजान पड़ी रही, फिर अचानक मौत का पैगाम बनकर फटी। जांच एजेंसियां अब इस कार के सफर को खंगाल रही हैं, जिसके जरिए दिल्ली में बड़ी साजिश रची गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अल फलाह कैंपस में 12 दिन खड़ी रही फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ये सफेद हुंडई i20 कार 12 दिनों तक खड़ी रही। 29 अक्टूबर को तीन संदिग्ध इसे एक सेंटर पर ले गए, जहां इसका पॉल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद यह 12 दिनों तक हिली तक नहीं। कॉलेज परिसर में पार्क होने के कारण इसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक, संदिग्ध डॉक्टर उमर मुहम्मद नबी ने 10 नवंबर को इसे कैंपस से निकाला, जो धमाके से ठीक एक दिन पहले था। यह कार मूल रूप से फरीदाबाद के एक डीलर से खरीदी गई थी, जिसका मालिक अब पूछताछ के दायरे में है।

सुबह 8 बजे बैदरपुर बॉर्डर से दिल्ली एंट्री 10 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे बैदरपुर बॉर्डर क्रॉस कर i20 दिल्ली में दाखिल हुई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि कार पूरे 11 घंटे तक राजधानी की सड़कों पर घूमती रहीं। शाम 6:52 बजे सुभाष मार्ग के सिग्नल पर रुकते ही धमाका हो गया, जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के ठीक पास था। 10 लोगों की मौत और कई घायल होने की खबर ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा गया था, जो फरीदाबाद से ही लाया गया। उसी दिन फरीदाबाद से करीब 2900 किलोग्राम का स्टॉक संदिग्ध डॉक्टरों के कब्जे से बरामद हुआ।