'मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो'; इंडिया की महारैली के खिलाफ लाल हिट जनता पार्टी
मार्च राजघाट से शुरू हुआ और रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। पार्टी ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी, जन जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इंडिया गठबंधन की महारैली के खिलाफ लाल हिट जनता पार्टी ने दिल्ली में में राजघाट से रामलीला मैदान तक 'मोदी जी कहीं नहीं जा रहे ब्रो' नारे के साथ मार्च निकाला, जिसमें करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया।
रविवार को यह मार्च तब आयोजित किया गया जब उसी दिन विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने रामलीला मैदान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर 'चलो दिल्ली' प्रदर्शन किया। बयान के अनुसार, मार्च का नेतृत्व लाल हिट जनता पार्टी के संस्थापक और संयोजक अयान भटनागर ने किया। इसमें शामिल लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समर्थन में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर चल रहे थे। इन पर देश के विकास और संवैधानिक मूल्यों को लेकर उनके विचार भी प्रदर्शित किए गए थे।
पार्टी ने बताया क्यों निकाला मार्च
बयान में कहा गया है कि मार्च का मकसद पार्टी के 'राष्ट्र प्रथम' संदेश, देश के विकास के एजेंडे के प्रति समर्थन और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को लोगों तक पहुंचाना था। इसमें यह भी कहा गया है कि मार्च कांग्रेस के प्रति पार्टी के राजनीतिक विरोध को दर्शाता है। इसमें शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री और देश के विकास को लेकर बनाए जा रहे राजनीतिक विमर्श पर चिंता जताई।
बयान के अनुसार, मार्च राजघाट से शुरू हुआ और रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। पार्टी ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी, जन जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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अदिति शर्मा
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