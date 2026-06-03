सड़कों पर बिछा दिए गद्दे, बेहोश को लगातार दिया CPR, दिल्ली की होटल में फंसे लोगों की कैसे बची जान
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की होटल में आग लगने से सुबह-सुबह अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले स्थानीय लोग पहुंचे। ऊपर फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सड़कों पर गद्दे बिछा दिए, जिसपर कूदकर लोगों ने आग से जान बचाई।
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक होटल में भीषण हादसा सामने आया है। यहां अस्पताल के पास मौजूद होटल में आग लगने से अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो गई है। सुबह आग लगने की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोगो मौके पर पहुंचे और होटल के ऊपरी हिस्से से कूदने का प्रयास कर रहे लोगों को मदद की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने होटल के आसपास ढेर सारे गद्दे बिछा दिए, जिससे ऊपर के लोग आसानी से कूद सकें और उन्हें ज्यादा चोट ना आए।
गद्दे पर कूदने से बची कई लोगों की जान
होटल में आग लगने के बाद धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। होटल के कमरों में मौजूद लोग पहले बाहर निकलने के लिए नीचे आए, लेकिन मेन गेट बंद होने की वजह से वो फिर से ऊपर चले गए और बाहर कूदने का प्रयास करने लगे। इस दौरान ऊंचाई ज्यादा होने के कारण लोगों में चोट लगने का डर भी बना हुआ था। ऐसे में जब लोग नीचे की तरफ कूदने लगे तो स्थानीय लोगों ने मोटा गद्दा सड़क पर बिछा दिया, जिससे होटल के ऊंचे कमरों से कूदने के बाद लोगों को ज्यादा चोट ना लगे। इस दौरान कई लोगों ने होटल की खिड़कियों से भी कूद कर जान बचाई।
नियमों का उल्लंघन कर चल रही थी होटल
इस हादसे को लेकर नई-नई जानकारियां सामने आ रही हैं। आग लगने के बाद पहुंची फायर विभाग की टीम ने पाया कि बेसमेंट के अंदर भी कमरों में होटल चल रहा था। इस दौरान वहां भी लोग फंसे हुए थे और दरवाजा बंद होने के कारण बेसमेंट में भी लोगों की मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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