दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का 'लहरा दो तिरंगा' मार्च, इन 22 सड़कों पर लोगों को हो सकती है परेशानी
पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाकर निकलें, पर्याप्त यात्रा समय रखें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में शुक्रवार (16 अक्टूबर) की शाम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को देखते हुए दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिसके चलते कई रास्तों को बंद भी किया गया है, और साथ ही कुछ रास्तों में यात्रा संबंधी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। ऐसे में लोगों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए दिल्ली की यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है, और इसके जरिए उन्होंने लोगों को बताया है कि परेशानी से बचने के लिए वे किन मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस ट्रैफिक एडवायजरी के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए यातायात पुलिस ने बताया कि एक प्रस्तावित सभा को देखते हुए कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कुछ सड़कों पर ट्रैफ़िक की आवाजाही दोपहर 3 बजे से प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, पर्याप्त यात्रा समय रखें और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि मौजूदा स्थिति के आधार पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है।
पुलिस ने दी इन 22 रास्तों से बचकर निकलने की सलाह
1. संसद मार्ग
2. बाबा खड़क सिंह मार्ग
3. शहीद भगत सिंह मार्ग
4. बसंत लेन
5. चेम्सफोर्ड रोड
6. मिंटो रोड
7. बाराखंबा रोड
8. बाराखंबा रोड
9. कस्तूरबा गांधी मार्ग
10. रेल भवन
12. रफी मार्ग
13. 'C' डेवलागोन
14. मंडी हाउस
15. पटेल चौक
16. विंडसर प्लेस
17. गोल डाक खाना
18. अशोक रोड (जीपीओ से 'C' हेक्सागोन तक)
19. तिलक मार्ग
20. तिलक मार्ग
21. टॉलस्टॉय मार्ग
22. सिकंदरा रोड
इस एडवायजरी को जारी करते हुए यातायात पुलिस ने लाइव अपडेट, वैकल्पिक मार्ग और निरंतर यातायात अलर्ट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को देखते रहने की अपील भी की।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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