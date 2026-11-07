यह एक ऐसी मौत, जिसे रोका जा सकता था; नेहा बोरा ने CM योगी से पूछा- क्या अब आप फोटो खिंचवाने जाएंगे?
मृतक कांस्टेबल के परिजनों का कहना है कि, भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली के कारण लगे भारी ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस डेढ़ घंटे से भी अधिक समय तक फंसी रही और अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रांशु की मौत हो गई।'
वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को एक पोस्ट शेयर की, और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी भाजपा से एक सवाल पूछा। नेहा बोरा ने जिस पोस्ट को शेयर किया उसमें भाजपा की रैली की वजह से भारी ट्रैफिक में एंबुलेंस के फंसने के कारण एक कांस्टेबल की मौत होने के बारे में बताया गया है। इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए नेहा बोरा ने यूपी भाजपा और सीएम योगी को कठघरे में खड़ा करते हुए उनसे सवाल पूछा। बोरा ने पूछा कि क्या अब आप मृतक के घर फोटो खिंचवाने जा पाएंगे।
अपनी पोस्ट में नेहा बोरा ने लिखा, 'यह कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मौत है जिसे रोका जा सकता था।' इसके बाद बोरा ने सीएम से सवाल पूछते हुए लिखा, 'योगी आदित्यनाथ जी और यूपी भाजपा, क्या अब आप परिवार को मुआवजे का चेक सौंपते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाने जाएंगे?'
नेहा बोरा ने पीयूष राय नाम के यूजर की जिस पोस्ट को रीपोस्ट किया, उसमें कथित रूप से ट्रैफिक में फंसने की वजह से मारे गए कांस्टेबल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, 'भाजपा की रैली के ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसने के बाद घायल UP कांस्टेबल की मौत।'
इसी पोस्ट में आगे बताया गया, 'उत्तर प्रदेश पुलिस के 22 वर्षीय कांस्टेबल प्रांशु सचान, फतेहपुर में एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एम्बुलेंस से पड़ोसी शहर कानपुर के हैलेट अस्पताल ले जाया जा रहा था। कांस्टेबल के परिजनों का कहना है कि, इसी दौरान भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली के कारण लगे भारी ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस डेढ़ घंटे से भी अधिक समय तक फंसी रही और अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रांशु की मौत हो गई।'
इससे एक दिन पहले भी नेहा बोरा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बात पर खरा उतरने की अपील करते हुए इस्तीफा देने के लिए कहा था। अपनी उस पोस्ट में नेहा ने गाजियाबाद में भाजपा द्वारा निकाली गई 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का वीडियो शेयर किया था, और उसके साथ लिखा था, 'योगी आदित्यनाथ, आपने नियम बनाया था कि प्रोटेस्ट करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब बस अमल कर दीजिए। आख़िर CM की नौकरी भी तो सरकारी है।'
इस पोस्ट में नेहा ने जो वीडियो शेयर किया था, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में निकाली गई भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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