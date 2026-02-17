200 बीमार, कई तो अब भी ICU में; ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 3 सोसाइटी में कुट्टू के आटे का कहर, कहां से आया था 'जहर'

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड, रॉयल कोर्ट और इको विलेज-3 सोसाइटी में महाशिवरात्रि के दिन कुट्टू का आटा खाने से दो सौ से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें काफी लोगों की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड, रॉयल कोर्ट और इको विलेज-3 सोसाइटी में महाशिवरात्रि के दिन कुट्टू का आटा खाने से दो सौ से अधिक लोग बीमार हो गए। इनमें काफी लोगों की हालत गंभीर होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, 25 से अधिक लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचारके बाद घर भेज दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को तीनों सोसाइटियों से सैंपल लेने समेत कुट्टू का आटा तैयार करने वाली फैक्टरी को सील कर दिया है।

लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी सोसायटियों में खुले जनरल स्टोर से ही आटा खरीदा था। शिवरात्रि का व्रत खोलने के लिए उन्होंने कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कचौड़ी और पूरी आदि व्यंजन बनाकर खाए थे, जिसके थोड़ी देर बाद ही घबराहट महसूस होने लगी और उल्टी शुरू हुई। घर पर दवाई लेने पर भी उन्हें आराम नहीं मिला। थोड़ी देर बाद लोगों का शरीर कांपने लगा और वे चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। इसके बाद परिजन घबरा गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई की हालत अधिक खराब होने के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया, इनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। सोसाइटी में अब भी कई लोगों को पेट दर्द आदि की शिकायत बनी हुई है।

यथार्थ अस्पताल नोएडा एक्सटेंशन के प्रबंधन की ओर से बताया गया कि रविवार को कुल 28 मरीज अस्पताल आए थे, जिनमें 15 महिलाएं, 7 पुरुष एवं 6 बच्चे शामिल रहे। इन्हें लूज मोशन, सिरदर्द एवं डायरिया की शिकायत थी। उन्होंने कुट्टू के आटा से बना भोजन किया था, जिसके बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी शुरू हुई। सोसाइटी में एकाएक लोगों की तबीयत बिगड़ने से अफरातफरी मच गई। लोगों के बीमार पड़ने के बाद रविवार रात करीब 10:00 बजे से ही अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी। तीनों सोसाइटियों से नजदीक होने के कारण सबसे अधिक लोग न्यूमिड अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। यहां एक साथ अधिक मरीज आने और उनकी हालत खराब पर अस्पताल प्रबंधन ने लोगों को उपचार देने के लिए गैलरी में स्ट्रेचर लगाकर इलाज किया। रात करीब 1 बजे तक लोग लगातार अस्पताल में बीमारी की शिकायत लेकर आते रहे, जिनमें से सभी लोगों को एक जैसी ही उल्टी, शरीर के कांपने और चक्कर की शिकायत थी।

चिपियाना बुजुर्ग की फैक्टरी का था आटा ग्रेनो वेस्ट की जिन तीन सोसाइटियों में हाशिवरात्रि के दिन जो कुट्टू का आटा खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ी, वह चिपयाना बुजुर्ग स्थित एचडी स्पाइसेज नामक फैक्टरी में तैयार हुआ था। सोसाइटियों के स्टोर पर इसी फैक्टरी से यह आटा पहुंचा था। जांच के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने अवैध फैक्टरी संचालक विश्वेंद्र के खिलाफ बिसरख कोतवाली में तहरीर दी है। उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। आरोपी संचालक 2021 से मिलावटी आटा परोस रहा था।

कई बच्चों और बुजुर्गों की हालत गंभीर रॉयल कोर्ट व हिमालय प्राइवेट सोसाइटी में कई लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ ही अस्पताल में भर्ती हैं। उनके 6 से 14 साल तक के बच्चे भी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों को हुई है, जिनको उल्टी, चक्कर और शरीर कांपने के कारण हालत अधिक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल प्रबंधन द्वारा आईसीयू में रखा गया है। अब भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनकी हालत गंभीर है।

क्या बोले पीड़ित इको विलेज 3 की निकिता ने बताया कि व्रत के भोजन के बाद से ही उन्हें लगातार चक्कर आ रहे हैं। अब भी हालत में सुधार नहीं है। वहीं, रॉयल कोर्ट के अभिषेक ने कहा, 'मेरी पत्नी, बेटी और घर पर सभी सदस्य बीमार हैं। पिता की हालत अधिक खराब है, जो कि आईसीयू में भर्ती हैं। लगातार डॉक्टर द्वारा उपचार दिया जा रहा है।' हिमालय प्राइड के निवासी आकाश गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों का व्रत नहीं था, उन्होंने एक या दो कुत्तों को पकौड़ी खिलाई, वह भी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

सैंपल लेने के बाद फैक्टरी सील सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश कुमार ने कहा कि जैसे ही विभाग को इसकी जानकारी मिली, बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया। तीनों सोसाइटियों से सैंपल लेने के साथ ही आपूर्तिकर्ता की फैक्टरी को सील किया गया है। यहां से नमूने भी भरे गए हैं। टीम ने अन्य स्थानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है।

तीन जगहों से लिए गए नमूने कुट्टू का आटा खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने सोमवार को तीनों सोसाइटियों में जांच की और नमूने भरे। बताया गया कि रॉयल कोर्ट सोसाइटी निवासियों ने सोसाइटी की मार्केट स्थित प्रशांत स्टोर से कुट्टू का आटा खरीदा था। जांच में पता चला कि संचालक के पास इसका लाइसेंस ही नहीं था। टीम ने प्रशांत स्टोर को तत्काल सील कर दिया। वहीं सुपरटेक इको विलेज में विकास जनरल स्टोर से लोगों ने आटा खरीदा था, यहां से भी कुट्टू समेत कई खाद्य पदार्थ के नमूने भरे गए, जबकि हिमालय प्राइड स्थित अपना स्टोर से नमूने भरे गए हैं। टीम ने स्टोरों से नमूने लेने के बाद शेष आटा सीज कर दिया। बताया गया कि लोग एक ब्रांड का आटा खाने से बीमार हुए। तीनों स्टोरों से एक-एक नमूना भरा गया।

गाजियाबाद के पते पर गौतमबुद्ध नगर में चल रही थी फैक्टरी टीम ने स्टोर संचालकों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें उन्होंने यह आटा चिपयाना बुजुर्ग स्थित एचडी स्पाइसेज नामक फैक्टरी से आपूर्ति कराया है। टीम वहां भी पहुंची। यहां उसे आटा चक्की मिली। यहां पता चला कि फैक्टरी का गाजियाबाद में वर्ष 2021 में पंजीकरण हुआ था। फैक्टरी पर भी गाजियाबाद ही पता दर्ज मिला। साथ ही उसके ब्रांडिंग रेफर पर भी गाजियाबाद का पता लिखा हुआ था, जबकि फैक्टरी गौतमबुद्धनगर में चल रही थी। टीम को मौके पर कुट्टू का आटा नहीं मिला, यहां टीम ने अभियान चलाकर कई पदार्थों की जांच की। संचालक पहले ही कुट्टू का पूरा आटा सप्लाई कर चुका था। यहां से टीम ने हल्दी और मिर्च पाउडर का एक-एक नमूना लिया।। साथ ही लाइसेंस न मिलने पर फैक्टरी को सील कर दिया। अब यहां किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो सकेगी। फैक्टरी के संचालक विश्वेन्द्र सिंह ने आटा सप्लाई किया जाना स्वीकार किया है। निर्माण इकाई खसरा नंबर 507 में स्थित है, जो कि जनपद गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत आता है। इस प्रकरण में विभाग ने थाना बिसरख में भी तहरीर दी गई है।

क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी लोग बीमार ग्रेनो वेस्ट के सर्वोदय अस्पताल में क्रॉसिंग रिपब्लिक जीएस 7 सोसाइटी का एक परिवार भर्ती है। कुट्टू का आटा खाने के बाद उनकी भी तबीयत खराब हुई है। उल्टी और चक्कर आने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पीड़ित मनीष ने बताया कि शाम के समय उनके परिवार ने भी कुट्टू का आटा खाया था। ऐसे में उनके पिता की तबीयत अधिक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।