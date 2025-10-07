KMP एक्सप्रेसवे की बदलेगी सूरत, 53 KM हिस्से की मरम्मत शुरू; 48 करोड़ रुपये होंगे खर्च

KMP Expressway : कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर 53 किलोमीटर हिस्से की सूरत बदलने का काम सोमवार से शुरू हो गया है। गुरुग्राम के मानेसर से पलवल तक मरम्मत पर 48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस कार्य से यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।

औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगा। जो पिछले कई सालों से केएमपी की मरम्मत का इंतजार कर रहे थे। छह महीने में मरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी) ने 53 किलोमीटर के हिस्से का कार्य शुरू किया है। जगह-जगह गड्ढे होने की वजह से अक्सर हादसे होते रहते हैं। एक्सप्रेसवे की मरम्मत के साथ ही जहां अवैध कट है, उसे बंद किए जाएंगे। वहीं बैरियर और रेलिंग दुरुस्त किया जाएगा। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के निर्देश पर केएमवी एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। वह लगातार एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों से मरम्मत कार्य को समीक्षा करके रिपोर्ट लेते रहते हैं।

हादसों से बचाव होगा : इस एक्सप्रेसवे पर मानेसर से पलवल के बीच की हालत सात साल से खराब है। कई जगह तो सड़क बैठ चुकी है। तारकोल से बनी सड़क में परतें उखड़ चुकी हैं। एक्सप्रेसवे पर मानेसर से पलवल तक 20 से अधिक अवैध कटों को बंद किया जाएगा। सबसे अधिक परेशानी नूंह जिले में है। अवैध कटों की वजह से कहीं से भी वाहन एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं। इससे रोजाना वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़क में जगह-जगह बड़े गड्ढे भी बने हुए हैं। रात के अंधेरे में कई बार गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट जाते हैं।

गुरुग्राम सीमा में भी कई जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। अब इसकी मरम्मत होने से जहां सफर सुगम होगा, वहीं हादसों से बचाव होगा।