पिछले 14 सालों के अपने इतिहास में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता से लेकर बहुत बुरे दिन तक देखने पड़े। इस दौरान पिछले 14 सालों में पार्टी के 14 प्रमुख चेहरे एक-एक कर बिछड़ते गए। आइए जानते हैं इन चेहरों के बारे में विस्तार से।

अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने आज अपने 14 साल पूरे कर लिए। पार्टी की स्थापना के शुरुआती दिनों में ही कई बड़ी सफलताएं हाथ लगीं। हालांकि, बाद के दिनों में आम आदमी पार्टी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पार्टी के संयोजक के साथ कई बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा और पिछले 14 सालों में कई बड़े चेहरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। इनमें प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास के साथ पिछले 14 सालों में 14 बड़े नेता पार्टी को या तो छोड़ दिए या निष्कासित कर दिए गए।

आम आदमी पार्टी को छोड़ने वालों में सबसे पहला नाम साजिया इल्मी का है। साल 2014 में साजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके अगले ही साल 3 बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2015 में निष्कासित होने वाले नेताओं में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण, एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और आनंद कुमार का नाम शामिल है। इन तीन नेताओं के निष्कासन के बाद पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। आइए जानते हैं कि पिछले 14 सालों में किन नेताओं ने, किन वजहों से पार्टी छोड़ी या उन्हें किन वजहों से निष्कासित किया गया।

अधूरा रह गया था कुमार विश्वास का राज्यसभा का सपना अन्ना आंदोलन के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में स्टेज संभालने वाले और अपनी स्पीच से लोगों को आकर्षित करने वाले कुमार विश्वास प्रमुख चेहरों में से थे। पार्टी के निर्णयों में कुमार विश्वास का भी प्रभाव देखा जाता था, लेकिन 2017 आते-आते उन्हें पार्टी में साइड लाइन किया जाने लगा। साल 2017 में ही कुमार विश्वास को पहले पीएससी से हटाया गया और उसके बाद राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी से भी हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास के बीच दरार तब सबसे साफ दिखने लगी, जब 2018 में आम आदमी पार्टी ने तीन लोगों को राज्यसभा भेजा। इस लिस्ट में कुमार विश्वास को अपने नाम की उम्मीद थी, लेकिन उनकी जगह पर संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को राज्यसभा भेज दिया गया। इस बात से नाराज कुमार विश्वास ने पार्टी से दूरी बना ली।

साजिया इल्मी ने दिया था पहला झटका आम आदमी पार्टी बनने के बाद साजिया इल्मी ने भी पार्टी जॉइन की थी। हालांकि, कुछ समय के बाद से ही साजिया ने पार्टी के फैसले लेने की ताकत कुछ हाथों में होने का आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ महीनों के बाद साल 2015 में साजिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।अलका लांबा ने क्यों छोड़ी थी पार्टी

प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और आनंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण, एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और आनंद कुमार आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। साल 2015 के विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में गुरुग्राम में स्वराज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे आम आदमी पार्टी ने आनुशासनहीनता बताते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

मयंक गांधी ने भी आरोप लगाकर छोड़ी थी AAP आम आदमी पार्टी के निर्माण के बाद कई बड़े संगठनों के नेताओं ने आप का दामन थामा था, लेकिन शुरुआत होने के कुछ दिनों के भीतर ही नेताओं ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए पार्टी से किनारा कर लिया था। साल 2015 में आप की महाराष्ट्र इकाई को भंग करने के विरोध में मयंक गांधी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

किरण बेदी कभी आम आदमी पार्टी में गईं ही नहीं पूर्व आईपीएस किरण बेदी भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन में काफी सक्रिय रहीं। हालांकि, इन्होंने कभी आम आदमी पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन केजरीवाल के साथ काम किया। साल 2015 में किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।

आशुतोष ने निजी कारणों से दे दिया था इस्तीफा आम आदमी पार्टी और अन्ना आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने वालों में आशुतोष का नाम भी शामिल था। आशुतोष ने आप का संगठन बनाने और और आंदोलन के बाद पार्टी बनने तक काफी मशक्कत की थी। हालांकि, साल 2018 में आशुतोष ने निजी कारण बताते हुए आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

कांग्रेस छोड़ AAP में गईं अलका लांबा ने भी की थी घरवापसी साल 2012 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत के अगले साल ही दिल्ली के कई बड़े नेताओं ने आप का दामन थाम लिया था। इसमें कांग्रेस की नेता अलका लांबा का नाम भी शामिल था। साल 2013 में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले अलका लांबा आम आदमी पार्टी टिकट पर विधायक भी बनीं और चांदनी चौक से विधायक रहने के दौरान लगातार पार्टी से मतभेद की खबरें सामने आती रहीं। अंत में अलका लांबा ने 2019 में आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर दोबारा कांग्रेस जॉइन कर ली थी।

कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए थे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में कपिल मिश्रा सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहने के दौरान कपिल मिश्रा ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद उन्हें केजरीवाल सरकार में मंत्री के बाद से हटा दिया गया और साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कपिल मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर प्रचार शुरू कर दिया, जिस वजह से उनपर दलबदल कानून लागू हुआ और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। बाद में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

कैलाश गहलोत ने 2024 के चुनाव से पहले छोड़ दी थी पार्टी आम आदमी पार्टी के 2 बड़े चेहरों अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जेल में रहने के दौरान कैलाश गहलोत ने आप को मजबूती से संभाले रखा, लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने भी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। गहलोत ने आरोप लगाया कि पार्टी अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। इस दौरान शीशमहल और यमुना की सफाई के मुद्दे पर भी गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए थे और चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी।

स्वाति मालीवाल ने मारपीट का आरोप लगा छोड़ दी थी पार्टी साल 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में उनके सहयोगी विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था। इसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच विवाद देखने को मिलने लगे। साल 2026 में आम आदमी के सात सांसदों के साथ उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया।