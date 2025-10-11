कुमार सानू पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, याचिका में क्या मांग?

गायक कुमार सानू ने पर्सनालिटी राइट की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने की गुहार लगाई है।

मशहूर गायक कुमार सानू ने अपनी आवाज, नाम और गायन शैली के दुरुपयोग पर सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों को कानूनी सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अदालत में सोमवार को होने की संभावना है।

याचिका में कुमार सानू ने कहा है कि उनकी आवाज, गायन शैली, तकनीक, हावभाव, तस्वीरें, हस्ताक्षर और छवि जैसी व्यक्तिगत पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनके नाम और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है।

कुमार सानू ने दावा किया है कि कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उनकी आवाज और चेहरे की नकल कर रहे हैं। साथ ही उनके नाम से ऑडियो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉम पर अपलोड कर रहे हैं, जिनसे राजस्व अर्जित किया जा रहा है।

गायक ने यह भी कहा कि कई वीडियो उनके प्रदर्शन के अंशों का उपयोग कर उन्हें अशोभनीय हास्य का विषय बना रहे हैं, जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है और उनके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।