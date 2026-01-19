कोयल एंक्लेव में बनेगा नया बिजलीघर,गाजियाबाद में हजारों घरों को पावर कट-लो वोल्टेज से मिलेगी मुक्ति
गाजियाबाद के कोयल एंक्लेव में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए अगले महीने से नया सब स्टेशन बनाने का काम शुरू करने की योजना है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) यहां 10 एमवीए का सब स्टेशन बनाएगा। इससे 20 हजार से अधिक की आबादी को फायदा होगा। जीडीए ने वर्ष 2005 में कोयल एंक्लेव योजना लॉन्च की थी।
लोनी के पास करीब 50 हेक्टेयर में फैली इस कोयल एंक्लेव योजना में ग्रुप हाउसिंग, आवासीय, व्यावसायिक, दुकान, औद्योगिक आदि छोटे बड़े साइज के प्लॉट हैं। साथ ही प्राधिकरण के निर्मित वन और टू बीएचके फ्लैट भी मौजूद हैं।
जानकार बताते हैं कि यहां 20 हजार से अधिक आबादी रहती है, लेकिन योजना अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण कई विकास कार्य अधूरे होना है। क्षेत्र में बिजली सप्लाई की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहां पांच एमवीए का सब स्टेशन है, जिस कारण क्षेत्र में लो वोल्टेज और बिजली की आपूर्ति में बाधा होती है। इस समस्या को देखते हुए गाजियाबाद प्राधिकरण योजना में 10 एमवीए का नया सब स्टेशन बना रहा है, ताकि क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को बेहतर हो। इससे यहां बिजली फाल्ट की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। साथ ही अन्य आवंटी भी अपने आवास बनाने के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सकेंगे।
जीडीए अधिकारी बताते हैं कि योजना को विकसित करने के लिए प्राधिकरण विभिन्न तरह के विकास कार्य कर रहा है। साथ ही सब स्टेशन भी तैयार होगा, जिसका अगले माह से काम शुरू किया जाएगा।
दो करोड़ की लागत से सब स्टेशन बनेगा
कोयल एंक्लेव में नया सब स्टेशन तैयार होगा, जिस पर 2.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उम्मीद है कि छह से आठ महीने में सब स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे बिजली विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा, ताकि योजना में यहां से बिजली की आपूर्ति सुचारू हो सके।
जीडीए के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल का कहना है कि कोयल एंक्लेव में नया सब स्टेशन बनेगा, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सब स्टेशन के बनने से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था और बेहतर होगी, जिससे वहां रहने वाली आबादी को फायदा होगा।