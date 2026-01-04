नोएडा में सैमसंग कंपनी के मैनेजर की हत्या, कोरिया के डक को इंडियन गर्लफ्रेंड ने चाकू से गोदा

संक्षेप: यहां विदेशी नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ‘डक ही युह’ (Duck Hee Yuh) के नाम से हुई है। युह की हत्या का आरोप उसकी लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई पर लगा है। जानिए क्या है पूरा मामला?

दिल्ली NCR के नोएडा से साउथ कोरिया के एक नागरिका की हत्या का मामला सामने आया है। घटना गौतमबुद्धनगर के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में घटी है। विदेशी नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ‘डक ही युह’ (Duck Hee Yuh) के नाम से हुई है। वह सैमसंग कंपनी के मैनेजर थे। युह की हत्या का आरोप उसकी लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई पर लगा है। जानिए क्या है पूरा मामला?

प्रेमिका ही ले गई अस्पताल, फिर पता चला… जानकारी के मुताबिक, मृतक ‘डक ही युह’ एटीएस पायस हाइड वेज, सेक्टर-150 में रह रहा था। उसके साथ मणिपुर निवासी लुंजेना पामई भी साथ रहती थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आज जीआईएमएस (GIMS) अस्पताल से मेमो के जरिए सूचना मिली कि 'डक ही युह' को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक को उसकी लिव-इन पार्टनर लुंजेना पामई ने अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि उसी ने चाकू से अपने प्रेमी की हत्या की है।