Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsKorean national stabbed to death in NCR, live-in girlfriend from Manipur arrested
नोएडा में सैमसंग कंपनी के मैनेजर की हत्या, कोरिया के डक को इंडियन गर्लफ्रेंड ने चाकू से गोदा

नोएडा में सैमसंग कंपनी के मैनेजर की हत्या, कोरिया के डक को इंडियन गर्लफ्रेंड ने चाकू से गोदा

संक्षेप:

यहां विदेशी नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ‘डक ही युह’ (Duck Hee Yuh) के नाम से हुई है। युह की हत्या का आरोप उसकी लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई पर लगा है। जानिए क्या है पूरा मामला?

Jan 04, 2026 08:25 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, आशीष धामा
share Share
Follow Us on

दिल्ली NCR के नोएडा से साउथ कोरिया के एक नागरिका की हत्या का मामला सामने आया है। घटना गौतमबुद्धनगर के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में घटी है। विदेशी नागरिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ‘डक ही युह’ (Duck Hee Yuh) के नाम से हुई है। वह सैमसंग कंपनी के मैनेजर थे। युह की हत्या का आरोप उसकी लिव इन पार्टनर लुंजेना पामई पर लगा है। जानिए क्या है पूरा मामला?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रेमिका ही ले गई अस्पताल, फिर पता चला…

जानकारी के मुताबिक, मृतक ‘डक ही युह’ एटीएस पायस हाइड वेज, सेक्टर-150 में रह रहा था। उसके साथ मणिपुर निवासी लुंजेना पामई भी साथ रहती थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। आज जीआईएमएस (GIMS) अस्पताल से मेमो के जरिए सूचना मिली कि 'डक ही युह' को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक को उसकी लिव-इन पार्टनर लुंजेना पामई ने अस्पताल में भर्ती कराया था। आरोप है कि उसी ने चाकू से अपने प्रेमी की हत्या की है।

ये भी पढ़ें:बेटे का मर्डर कर जंगल में लगाई फांसी; नशे में धुत पिता ने क्यों उठाया ऐसा कदम?

प्रेमिका को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी

पुलिस के अनुसार दोनों काफी समय से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे। मामले में थाना नॉलेज पार्क पर केस रजिस्टर कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की पूछताछ और जांच पड़ताल जारी है। पुलिस इलाके के लोगों से भी पूछताछ और छानबीन कर रही है, ताकि केस को जल्द से जल्द निपटाया जा सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Crime News Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।