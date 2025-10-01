koko in India russian girl Kristina leaving india after frro dispute रशियन लड़की 'कोको' ने भारत छोड़ने का लिया फैसला, कहा- अधूरी रही छठ वाली ख्वाहिश, Ncr Hindi News - Hindustan
रशियन लड़की 'कोको' ने भारत छोड़ने का लिया फैसला, कहा- अधूरी रही छठ वाली ख्वाहिश

FRRO दफ्तर में बदसलूकी का आरोप लगाने वाली क्रिस्टिना ने रोते हुए बताया कि वह दोबारा उस महिला अधिकारी से मुलाकात नहीं चाहती थी, इसलिए वीजा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई किया और तुरंत इसे मंजूरी मिल जाने की वजह से वह रशिया वापस जा रही है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 11:31 AM
रशियन इंफ्लुएंशर क्रिस्टिना उर्फ 'कोको इन इंडिया' ने भारत को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। वीजा एक्सटेंशन के आवेदन के दौरान FRRO (फोरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) दफ्तर में बदसलूकी का आरोप लगाने वाली क्रिस्टिना ने रोते हुए बताया कि वह दोबारा उस महिला अधिकारी से मुलाकात नहीं चाहती थी, इसलिए वीजा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई किया और तुरंत इसे मंजूरी मिल जाने की वजह से वह रशिया वापस जा रही है। उसे 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है।

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 'कोको इन इंडिया' नाम से मशहूर क्रिस्टिना के लाखों फॉलोअर्स है। प्यार पाने के लिए रशिया से भारत आई क्रिस्टिना 2021 से 2025 तक भारत में रही। उसका कहना है कि उसे भारत और यहां की जीवनशैली से इतना लगाव हो चुका था कि प्रेमी से अलगाव के बाद भी वह यहीं रही। भारत छोड़ने की जानकारी देते हुए एक वीडियो में क्रिस्टिना ने कहा कि वह रशिया की नागरिक है, अपने देश से प्यार भी करती है, लेकिन उसे रूस से ज्यादा भारत में रहना पसंद था और इसलिए यहां रहना चाहती थी।

क्रिस्टिना ने इससे पहले तीन वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि एफआरआरओ ऑफिस में एक महिला अधिकारी ने उससे पूछा कि वह अलग-अलग होटलों में क्यों जाती है। उसके फोन में पर्सनल चैट देखे गए। कोको ने कहा कि वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ किसी होटल में नहीं गई थी। उसने सबूत मांगते हुए कहा था कि यदि किसी होटल के रिकॉर्ड में ऐसा मिल जाता है तो वह मान लेगी कि वेश्या है। कोको ने नए वीडियो में रोते हुए इस बात को लेकर दुख जताया कि कुछ लोगों ने कॉमेंट में उसे पोर्न स्टार और वेश्या कहा है। लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करती थी।

अधूरी रह गई छठ वाली ख्वाहिश

कोको ने भीगी आंखों के साथ कहा कि उसकी छठ पूजा में बिहार जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, लेकिन जिंदगी में फिर कभी वापस आएगी। उसने कहा, 'मेरे चार साल बहुत शानदार रहे। सबकुछ मुसीबतों के बावजूद मैंने यहां अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल बनाया। हिंदी सीखी। यहां मुझे दोस्ती का मतलब पता चला, प्यार का पता चला। मैं खुशनसीब थी कि मुझे लोग मुझे प्यार करती थी, जिन्हें मैं प्यार करती थी और करती हूं। मैं दुर्गा पूजा और छठ में बिहार जाना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। मैं उम्मीद करती हूं कि जिंदगी में मैं कभी दोबारा आऊंगी।'