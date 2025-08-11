क्या है पशु जन्म नियंत्रण नियम? जिसे आवारा कुत्तों के मामले में SC ने कहा-बेतुका

न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और आर.महादेवन की पीठ ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023,बेतुका है। इन नियमों के अनुसार, एक आवारा कुत्ते को किसी इलाके से उठाया जाता है,नसबंदी की जाती है और उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें 8 हफ्तों के भीतर सभी इलाकों से उठाकर डॉग शेल्टर में डालने को कहा है। कोर्ट ने इस प्रोसेस में बाधा बनने वालों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने को कहा है। सोमवार हुई सुनवाई के दौरान पशु नियंत्रण कानून का भी जिक्र आया पर कोर्ट ने उसे बेतुका बता दिया।

पशु जन्म नियंत्रण कानून पर सवाल न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और आर.महादेवन की पीठ ने कहा कि पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम 2023,बेतुका है। इन नियमों के अनुसार, एक आवारा कुत्ते को किसी इलाके से उठाया जाता है,नसबंदी की जाती है और उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाता है। पीठ ने कहा,"सभी इलाकों से कुत्तों को उठाएं और उन्हें शेल्टर होम में भेजें। फिलहाल,इन नियमों को भूल जाएं।" उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति बेहद गंभीर है। पीठ ने कहा,"कुत्तों के काटने से रेबीज जैसी बीमारी के खतरे को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। "हम इन निर्देशों को बड़े जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं।"

क्या है पशु जन्म नियंत्रण कानून? पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 केंद्र की ओर से आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का एक समूह है। ये नियम कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और रेबीज के प्रसार को रोकने के लिए उनकी नसबंदी और टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनका गठन मानव-कुत्ते के संघर्ष को संबोधित करने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

सरकार ने पेश किए थे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 5000 आवारा कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाने चाहिए और कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त कर्मियों को वहां तैनात किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आठ हफ्तों के भीतर शेल्टर होम बनाने पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन अधिकारियों की ओर से आवारा कुत्तों को उठाने के काम में बाधा डालता है,तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर एक हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया ताकि कुत्ते के काटने के सभी मामलों की तुरंत सूचना दी जा सके।