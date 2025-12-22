Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsknow how much litres of liquor delhi people can keep at home for new year celebration full detail
नए साल की रात घर में कितनी लीटर शराब रख सकते हैं दिल्लीवाले? खरीदने से पहले पढ़िए

नए साल की रात घर में कितनी लीटर शराब रख सकते हैं दिल्लीवाले? खरीदने से पहले पढ़िए

संक्षेप:

दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में घर पर शराब रखने की एक तय सीमा है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो) अपने घर में कुल 18 लीटर तक शराब (जिसमें बीयर और वाइन शामिल है) रख सकता है।

Dec 22, 2025 06:02 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिसंबर अब अपने अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ चला है और इसी के साथ साल 2025 की विदाई का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लोग क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न में लग जाएंगे। साल 2026 के स्वागत के लिए लोग घरों, क्लब या किसी खास जगह जश्न मनाते हैं। ऐसे में नए साल का स्वागत में शराब ने बिके,ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली-हरियाणा में लोग घरों या क्लब,पब में इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप घर में नया साल मनाने वाले हैं और शराब को लेकर टेंशन में है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको बताते हैं कि आप घर में नए साल की रात जश्न के लिए कितनी लीटर शराब स्टोर करके रख सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में घर पर शराब रखने की एक तय सीमा है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो) अपने घर में कुल 18 लीटर तक शराब (जिसमें बीयर और वाइन शामिल है) रख सकता है। व्हिस्की, रम, वोदका या जिन जैसी 'स्पिरिट्स' के लिए यह सीमा 9 लीटर तक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि परिवार का हर वयस्क सदस्य (जो उम्र की शर्त पूरी करता हो) अपने पास तय सीमा तक शराब रख सकता है। हालांकि, दिल्ली से बाहर जाते समय आप केवल 1 लीटर शराब ही साथ ले जा सकते हैं।

दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा की बात करें तो वहां भी शराब रखने के अपने नियम हैं। हरियाणा में भारतीय शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन जैसी श्रेणियों के लिए अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं। बोतलों की कुल संख्या और आयातित (Imported) शराब की मात्रा पर भी कुछ पाबंदियां लागू हैं।

यूपी में घर पर शराब रखने के नियम थोड़े सख्त हैं। एक घर में 1.5 लीटर विदेशी शराब, 1.5 लीटर भारतीय शराब, 6 लीटर बीयर और 2 लीटर वाइन रखी जा सकती है। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं, तो आपको L-50 लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के बाद विदेशी शराब रखने की सीमा बढ़कर 7.5 लीटर हो जाती है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today New Year
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।