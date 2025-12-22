नए साल की रात घर में कितनी लीटर शराब रख सकते हैं दिल्लीवाले? खरीदने से पहले पढ़िए

संक्षेप: दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में घर पर शराब रखने की एक तय सीमा है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो) अपने घर में कुल 18 लीटर तक शराब (जिसमें बीयर और वाइन शामिल है) रख सकता है।

दिसंबर अब अपने अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ चला है और इसी के साथ साल 2025 की विदाई का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। लोग क्रिसमस के बाद नए साल के जश्न में लग जाएंगे। साल 2026 के स्वागत के लिए लोग घरों, क्लब या किसी खास जगह जश्न मनाते हैं। ऐसे में नए साल का स्वागत में शराब ने बिके,ऐसा नहीं हो सकता। दिल्ली-हरियाणा में लोग घरों या क्लब,पब में इसे अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप घर में नया साल मनाने वाले हैं और शराब को लेकर टेंशन में है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपको बताते हैं कि आप घर में नए साल की रात जश्न के लिए कितनी लीटर शराब स्टोर करके रख सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली में और इसके आसपास के इलाकों में घर पर शराब रखने की एक तय सीमा है। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार एक व्यक्ति (जिसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो) अपने घर में कुल 18 लीटर तक शराब (जिसमें बीयर और वाइन शामिल है) रख सकता है। व्हिस्की, रम, वोदका या जिन जैसी 'स्पिरिट्स' के लिए यह सीमा 9 लीटर तक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि परिवार का हर वयस्क सदस्य (जो उम्र की शर्त पूरी करता हो) अपने पास तय सीमा तक शराब रख सकता है। हालांकि, दिल्ली से बाहर जाते समय आप केवल 1 लीटर शराब ही साथ ले जा सकते हैं।

दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा की बात करें तो वहां भी शराब रखने के अपने नियम हैं। हरियाणा में भारतीय शराब, विदेशी शराब, बीयर और वाइन जैसी श्रेणियों के लिए अलग-अलग सीमाएं तय की गई हैं। बोतलों की कुल संख्या और आयातित (Imported) शराब की मात्रा पर भी कुछ पाबंदियां लागू हैं।