कैसा है केजरीवाल का लोधी एस्टेट वाला नया बंगला, कब होंगे शिफ्ट? पत्नी संग देख गए

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सरकारी बंगला मिल गया। लंबे कानूनी दांवपेच के बाद मिले इस सरकारी बंगले का पता लोधी एस्टेट-95 होगा। नए बंगले में शिफ्ट होने से पहले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ इसे देखने भी आए थे। बता दें कि यह बंगला पहले भाजपा नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को आवंटित किया गया था।

केजरीवाल के इस सरकारी बंगले की बात करें तो यह टाइप 7 बंगला एक हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में स्थित है। इसमें चार बेडरूम, एक हॉल, वेटिंग रूम, डाइनिंग एरिया, दो लॉन (एक छोटा), दो कैंप ऑफिस रूम और एक स्टाफ क्वार्टर शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, AAP नेताओं ने कहा कि पेंटिंग और मरम्मत जैसे छोटे-मोटे नवीनीकरण (minor renovations) पूरे होने के बाद केजरीवाल के नए बंगले में शिफ्ट होने की उम्मीद है।

अरविंद केजरीवाल ने 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान, वह दिल्ली सरकार की ओर से आवंटित सिविल लाइन्स स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले में रहते थे। अक्टूबर 2024 में, उन्होंने वह परिसर खाली कर दिया और अस्थाई रूप से 5 फिरोज शाह रोड में चले गए। यह केंद्र सरकार का बंगला AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित था। चूंकि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए कोई आधिकारिक आवास प्रदान करने का नियम नहीं है, इसलिए AAP ने अपने राष्ट्रीय संयोजक के लिए सरकारी आवास की मांग करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में याचिका दायर की थी।

पार्टी के एक अधिकारी ने बताया कि एक पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के रूप में, केजरीवाल टाइप 8 बंगले के हकदार हैं। यह आवंटन दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किया गया। साल 2023 से 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, जो 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक मुख्य मुद्दा था।