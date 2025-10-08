know about Arvind Kejriwal new bunglow lodhi estate 95 aap national convenor visited with his wife when he will shift कैसा है केजरीवाल का लोधी एस्टेट वाला नया बंगला, कब होंगे शिफ्ट? पत्नी संग देख गए, Ncr Hindi News - Hindustan
कैसा है केजरीवाल का लोधी एस्टेट वाला नया बंगला, कब होंगे शिफ्ट? पत्नी संग देख गए

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 12:43 PM
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सरकारी बंगला मिल गया। लंबे कानूनी दांवपेच के बाद मिले इस सरकारी बंगले का पता लोधी एस्टेट-95 होगा। नए बंगले में शिफ्ट होने से पहले अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ इसे देखने भी आए थे। बता दें कि यह बंगला पहले भाजपा नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को आवंटित किया गया था।

केजरीवाल के इस सरकारी बंगले की बात करें तो यह टाइप 7 बंगला एक हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में स्थित है। इसमें चार बेडरूम, एक हॉल, वेटिंग रूम, डाइनिंग एरिया, दो लॉन (एक छोटा), दो कैंप ऑफिस रूम और एक स्टाफ क्वार्टर शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, AAP नेताओं ने कहा कि पेंटिंग और मरम्मत जैसे छोटे-मोटे नवीनीकरण (minor renovations) पूरे होने के बाद केजरीवाल के नए बंगले में शिफ्ट होने की उम्मीद है।

अरविंद केजरीवाल ने 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान, वह दिल्ली सरकार की ओर से आवंटित सिविल लाइन्स स्थित 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले में रहते थे। अक्टूबर 2024 में, उन्होंने वह परिसर खाली कर दिया और अस्थाई रूप से 5 फिरोज शाह रोड में चले गए। यह केंद्र सरकार का बंगला AAP के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को आवंटित था। चूंकि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए कोई आधिकारिक आवास प्रदान करने का नियम नहीं है, इसलिए AAP ने अपने राष्ट्रीय संयोजक के लिए सरकारी आवास की मांग करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में याचिका दायर की थी।

पार्टी के एक अधिकारी ने बताया कि एक पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख के रूप में, केजरीवाल टाइप 8 बंगले के हकदार हैं। यह आवंटन दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद किया गया। साल 2023 से 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ था, जो 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान एक मुख्य मुद्दा था।

दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा नेताओं ने उन पर सरकारी खर्च पर महंगा नवीनीकरण कराने का बार-बार आरोप लगाया। उनका तर्क था कि इस तरह का खर्च AAP की पारदर्शी शासन की छवि के विरुद्ध है, जिसे वह लंबे समय से बढ़ावा देती रही है। इन आरोपों को खारिज करते हुए, AAP ने कहा कि नवीनीकरण इसलिए कराया गया क्योंकि बंगला खराब हालत में था। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि 6, फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को पब्लिक कैफेटेरिया के साथ एक स्टेट गेस्ट हाउस में बदले जाने की संभावना है।