किस्सा दिल्ली का: जब सड़कों पर दौड़ती थी DTC की डबल डेकर बसें, वो भी क्या दौर था!

संक्षेप: Kissa Dilli Ka Part 26: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-26 में आज हम दिल्ली की 'डबल डेकर बसों' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये बसें 1970 में शुरू हुई थीं और 1989 में बंद हो गईं।

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आजकल काफी एडवांस इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई दिखती हैं। नीली, हरी, लाल रंग की ये बसें डीटीसी चलाती है। लेकिन 70 के दशक में दिल्ली की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ती थीं। डीटीसी की डबल डेकर बसें सिर्फ सफर नहीं, दिल्लीवालों की जिंदगी का हिस्सा थीं। दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद ये बसें हुआ करती थीं। लेकिन 1989 में डबल डेकर बसें विदा हो गईं। लेकिन जिन लोगों ने इन बसों को देखा और इनमें सफर किया वो आज भी कहते हैं, 'वो भी क्या दौर था।'

कब दिल्ली की सड़कों पर हुई डबल डेकर बसों की एंट्री? डीटीसी ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1970 के दशक में ब्रिटिश लेयलैंड से इंपोर्ट की गईं ये दोमंजिला सुविधाएं लॉन्च कीं। ये बसें आम बसों से कहीं ज्यादा क्षमता वाली थीं। पहले रूट्स पर उतरीं और जल्द ही शहर की शान बन गईं। बस का किराया जानकर आप हैरान रह जाएगें। सिर्फ 15 पैसे के टिकट में लोग जामा मस्जिद से कूतुब रोड तक का सफर कर पाते थे।

इन इलाकों में चलती थी डीटीसी की डबल डेकर बसें वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में चलती थीं। सरोजनी नगर से करोल बाग, जामा मस्जिद से कुतुब रोड और केंद्रीय टर्मिनल से देव नगर तक इनका रूट था। ईस्ट दिल्ली में बसें कभी नहीं दिखीं। इसकी वजह इलाके की तंग गलियों हो सकती हैं। बस के ऊपरी डेक से लाल किले और इंडिया गेट का नजारा दिखता था। ऊपरी डेक पर दूसरा कंडक्टर रहता था।

क्यों हुआ अलविदा? डबल डेकर बस दिल्लीवालों की पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन 1989 आते-आते शहर का काफी विकास हो चुका था। लाखों वाहन सड़क पर नजर आने लगे। बढ़ता ट्रैफिक, तंग रोड्स, लो-हैंगिंग वायर और नए फ्लायओवर डबल डेकर बसों के रास्ते में रुकावट बनने लगे। इसके अलावा महंगे स्पेयर पार्ट्स, ज्यादा फ्यूल खपत और एक्स्ट्रा स्टाफ भी डीटीसी को भारी लगने लगा। वहीं CNG फ्लीट और मेट्रो की प्लानिंग को देखते हुए डीटीसी ने 1989 में डबल डेकर बसों को अलविदा कह दिया।