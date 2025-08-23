किस्सा दिल्ली का: यहां कौन सा पुल जो नाम पड़ गया 'पुल बंगश', पढ़िए इस इलाके के नाम की कहानी

Kissa Dilli Ka Part-8: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-8 में आज हम दिल्ली के 'पुल बंगश' इलाके की रोचक कहानी बता रहे हैं। कभी सोचा है कि यहां तो कोई पुल नहीं है फिर इसका नाम पुल बंगश कैसे पड़ा।

दिल्ली शहर जो इतिहास की परतों में लिपटा है, जहां हर गली, हर मोहल्ले की अपनी कहानी है। इन्हीं कहानियों में से एक है उत्तरी दिल्ली के मशहूर इलाके पुल बंगश की। अगर आपने दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर सफर किया है, तो 'पुल बंगश' मेट्रो स्टेशन जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इस इलाके का नाम 'पुल बंगश' क्यों पड़ा? आज हम आपको ले चलते हैं इस नाम के पीछे की रोचक और ऐतिहासिक कहानी पर, जो मुगल काल की गलियों से निकलती है और आज के आधुनिक दिल्ली तक पहुंचती है।

कैसे नाम पड़ गया पुल बंगश? पुल बंगश का नाम सुनते ही दिमाग में एक भव्य पुल की तस्वीर उभरती है, लेकिन हैरानी की बात है कि आज इस इलाके में कोई बड़ा पुल दिखाई नहीं देता। तो फिर ये नाम आया कहां से? कहानी शुरू होती है मुगल काल से, जब दिल्ली पर बादशाहों का राज था और नहरें शहर की जीवनरेखा हुआ करती थीं।

ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक, मुहम्मद खान बंगश (1665-1743) एक प्रभावशाली अफगान सरदार थे, जो बंगश जनजाति से ताल्लुक रखते थे। वे मुगल बादशाह फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह रंगीला के करीबी सहयोगी थे। उनकी पत्नी रबिया बेगम ने दिल्ली में अली मर्दन नहर की एक शाखा पर एक छोटा सा पुल बनवाया था। यही पुल बाद में 'पुल बंगश' के नाम से मशहूर हुआ। यह पुल उस समय स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का अहम जरिया था और धीरे-धीरे आसपास का इलाका भी इसी नाम से जाना जाने लगा।

दिल्ली को विकसित करने में रबिया बेगम का बड़ा योगदान रबिया बेगम सिर्फ इस पुल तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने दिल्ली के विकास में कई योगदान दिए। मटिया महल से दिल्ली गेट तक की सड़क पर बनी एक शानदार हवेली, जिसे कमरा बंगश कहा जाता था और फतेहपुरी मस्जिद के पास एक सराय बंगश भी उनके ही प्रयासों का नतीजा थी। ये निर्माण कार्य उस दौर में सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए थे। लेकिन इन सबमें 'पुल बंगश' ने सबसे ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि यह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा था।

नहर से बस्ती तक का सफर समय के साथ दिल्ली बदलती गई। जहां कभी अली मर्दन नहर बहती थीं, वहां आज संकरी गलियां, भीड़भाड़ वाले बाजार और घनी आबादी ने जगह ले ली। वो छोटा सा पुल, जो कभी इस इलाके की शान था, अब इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुका है। लेकिन उसकी याद में यह इलाका आज भी 'पुल बंगश' के नाम से जाना जाता है। आज यहां मेट्रो स्टेशन, पुरानी हवेलियां और ऐतिहासिक इमारतें इस इलाके को एक खास पहचान देती हैं।

थॉमस जे. हॉलैंड और माइकल डी. कैलाब्रिया की किताब 'दिल्ली: अ हिस्ट्री' में भी इसका जिक्र मिलता है। उन्होंने मुहम्मद खान बंगश और उनके परिवार के दिल्ली में प्रभाव का जिक्र किया है।