kissa dilli ka story of delhi telegraph memorial 1857 revolt historical turning point किस्सा दिल्ली का: एक तार जिसने 1857 की क्रांति को पलट दिया, 'टेलीग्राफ मेमोरियल' की अनसुनी कहानी
किस्सा दिल्ली का: एक तार जिसने 1857 की क्रांति को पलट दिया, 'टेलीग्राफ मेमोरियल' की अनसुनी कहानी

Kissa Dilli Ka Part 20: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-21 में आज हम दिल्ली के 'टेलीग्राफ मेमोरियल' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये मेमोरियल 1857 में हुई एक घटना की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 12:23 PM
मई 1857 के विद्रोह के दौरान, दिल्ली के टेलीग्राफ ऑफिस से ब्रिटिश ऑपरेटरों ने आखिरी तार भेजकर पंजाब में ब्रिटिश सेना को विद्रोह की सूचना दे दी थी, जिसने क्रांति को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस ऐतिहासिक मोड़ को आज भी टेलीग्राफ मेमोरियल दर्शाता है।

मई 1857 को दिन, जब दिल्ली की गलियों में विद्रोह की आग भड़क रही थी। मेरठ से आए सिपाहियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन एक छोटे से टेलीग्राफ ऑफिस में, दो ब्रिटिश ऑपरेटरों ने कुछ शब्दों में एक तार भेजा, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये तार पंजाब पहुंचा, ब्रिटिश फौजें हरकत में आईं और क्रांति की चिंगारी ठंडी पड़ गई। दिल्ली का टेलीग्राफ मेमोरियल आज भी उस पल की गवाही देता है। आज हम इसी टेलीग्राफ मेमोरियल की कहानी बता रहे हैं।

विद्रोह की सुबह, मेरठ से दिल्ली तक आग का सैलाब

11 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हथियार उठाए। सुबह से शुरू हुआ विद्रोह शाम तक दिल्ली पहुंच गया। सिपाहियों ने लाल किले पर कब्जा किया, यूरोपीय अफसरों को खदेड़ दिया। ब्रिटिश कैंटोनमेंट में अफरातफरी थी, अफसर फ्लैगस्टाफ टावर की ओर भागे। लेकिन असली खतरा था खबर का फैलना। अगर विद्रोह की सूचना देर से मिलती, तो पंजाब और उत्तर भारत के बाकी हिस्से भी इस आग में जल उठते।

यहीं टेलीग्राफ ने खेल बदल दिया। दिल्ली के टेलीग्राफ ऑफिस में असिस्टेंट चार्ल्स टॉड लाइनों की मरम्मत के लिए निकले। विद्रोहियों ने उन्हें मार डाला। लेकिन ऑफिस में बचे विलियम ब्रेंडिश और जे.डब्ल्यू. पिल्किंगटन ने हार नहीं मानी। दोपहर 2 बजे, जब विद्रोही ऑफिस की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने आखिरी तार भेजा, "दिल्ली में विद्रोह। हम ऑफिस छोड़ रहे हैं।" ये संदेश अंबाला, फिर लाहौर और शिमला तक पहुंचा। जनरल जॉर्ज एंसेन को खबर मिली और ब्रिटिश फौजें तुरंत हरकत में आ गईं।

विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को मिली सफलता

इस एक तार ने ब्रिटिश साम्राज्य को सांस दी। पंजाब में विद्रोह को कुचलने की तैयारी शुरू हो गई। सितंबर 1857 तक ब्रिटिश फौजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने कहा कि टेलीग्राफ ने भारत को बचा लिया। लेकिन भारतीय नजरिए से ये वो पल था, जब तकनीक ने आजादी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। अगर वो तार न भेजा जाता, तो शायद विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल जाता। एक ऐसी क्रांति, जो 1857 में ही भारत को आजाद करा देती।

टेलीग्राफ मेमोरियल, इतिहास का मूक साक्षी

1902 में लॉर्ड कर्जन ने कश्मीरी गेट के पास ग्रे ग्रेनाइट का एक ओबेलिस्क बनवाया। शिलालेख में लिखा,'11 मई 1857 को दिल्ली टेलीग्राफ ऑफिस के स्टाफ की वफादारी को समर्पित।' ब्रेंडिश और पिल्किंगटन के नाम आज भी इसकी दीवारों पर उकेरे गए हैं। लेकिन ये स्मारक, जो कभी गौरव का प्रतीक था, आज लोथियन मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग के चौराहे पर गुमनामी में खड़ा है। धूल और ट्रैफिक के बीच, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे एक तार ने इतिहास को पलट दिया।