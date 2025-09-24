किस्सा दिल्ली का: कभी देखा है 'पुल मिठाई'? जितना अजीब नाम उतनी रोचक कहानी

Kissa Dilli Ka Part 17: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-17 में आज हम दिल्ली के 'पुल मिठाई'की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये पुल के नाम की कहानी मुगलों की हार और सिख सरदारों के दिल्ली विजय से जुड़ी है।

राजधानी दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें है, जो खास कहानियां संजोए हुए हैं। इन्हीं में से एक है 'मिठाई पुल'। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ये पुल आज भी खड़ा है, लेकिन यहां मिठाई की दुकानें नहीं, बल्कि मसालों-मेवों के ठेलों की भीड़ है। ये पुल की कहानी मुगल काल से जुड़ी है और इसका कनेक्शन सिख योद्धाओं की विजय से भी है। आज हम इसी मिठाई पुल की रोचक कहानी बता रहे हैं।

सरदार बघेल सिंह का साहस, दिल्ली पर विजय की वो रात साल था 1783.. अमृतसर के झबाल गांव के साहसी सरदार बघेल सिंह, सिंधिया मिसल के प्रमुख, दिल्ली पर चढ़ाई कर रहे थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना कमजोर थी और सिख योद्धा गुरु गोबिंद सिंह के वचनों पर चलते हुए धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए निकले थे। बघेल सिंह की सेना ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये विजय खून-खराबे वाली न थी। बल्कि, उन्होंने मुगलों से समझौता किया- सात सिख गुरुद्वारों का निर्माण और बदले में शांति। बंगला साहिब, रकाबगंज, शीशगंज जैसे पवित्र स्थल आज भी उनकी देन हैं। लेकिन पुल मिठाई का चक्कर? वो तो उनकी मिठाई की दीवानगी से जुड़ा है।

कैसे एक पुल बना 'मिठाई पुल' कहानी ऐसी है कि बघेल सिंह मिठाई के शौकीन थे – खासकर गुड़ से बनी चिपचिपी चूड़ियां, जो आज भी दिल्ली की गलियों में चाव से खाई जाती हैं। विजय के बाद, जब वे दिल्ली लौट रहे थे, तो सेना के साथ मिठाइयों की भारी-भरकम खेप लदवाली थी। इतिहासकार बताते हैं कि इसी दौरान चंदनी चौक के पास एक पुराने पुल पर (जो आज रेलवे ओवरब्रिज के रूप में जाना जाता है) मिठाइयों की बड़ी प्रदर्शनी लगी। बघेल सिंह ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पूरे शहरवासियों को मिठाई बांटी – गुड़ की चूड़ियां, रसगुल्ले, और जलेबियां। भीड़ इतनी उमड़ी कि पुल पर मिठाई का अंबार लग गया। बस, यहीं से ये पुल 'पुल मिठाई' कहलाने लगा।