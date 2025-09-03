किस्सा दिल्ली का: बेगम समरू की हवेली, एक योद्धा रानी की गाथा, जो भागीरथी पैलेस की चमक में बसती है

Kissa Dilli Ka Part 11: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-11 में आज हम दिल्ली की 'बेगम समरू की हवेली' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये हवेली अब दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल बाजार भागीरथी पैलेस के रूप में जानी जाती है।

चांदनी चौक की तंग गलियों में, जहां रिक्शों की घंटियां और दुकानों की रौनक दिन-रात गूंजती है, वहां छिपा है एक ऐसा खजाना जो समय की परतों में लिपटा है। यह है बेगम समरू की हवेली, जो कभी मुगल दरबार की शान थी और अब भागीरथी पैलेस के रूप में दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल बाजार की सैर कराती है। आज हम आपको इसी हवेली की रोचक कहानी बता रहे हैं।

नाचने वाली से रानी तक, बेगम समरू का बुलंद सफर कहानी शुरू होती है 1753 में, जब दिल्ली के पास एक साधारण परिवार में जोआना नोबिलिस का जन्म हुआ। एक नर्तकी के रूप में शुरुआत करने वाली यह महिला जल्द ही यूरोपीय भाड़े के सैनिक वाल्टर रेनहार्ड्ट (उपनाम 'समरू') की पत्नी बनी। पति की मौत के बाद, बेगम ने उनकी सेना की कमान संभाली और एक ऐसी योद्धा रानी बन गईं, जिनका नाम मुगल दरबार से लेकर ब्रिटिश हलकों तक गूंजता था। उन्होंने न सिर्फ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जान बचाई, बल्कि सरधना रियासत को एक ताकतवर केंद्र बनाया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां आज भी दिल्ली की हवाओं में तैरती हैं।

मुगल और यूरोप का अनोखा संगम 1808 में चांदनी चौक के पास बनी यह हवेली मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय की दी हुई जमीन पर खड़ी हुई। चार मंजिलों वाली यह इमारत ग्रीक स्तंभों, रोमन मेहराबों और मुगल नक्काशी का एक शानदार मेल थी। संगमरमर की दीवारें, विशाल हॉल और झिलमिलाते झरोखे इसे शाही ठाठ का प्रतीक बनाते थे। बेगम यहां भव्य पार्टियां आयोजित करती थीं, जहां मुगल बादशाह और ब्रिटिश अफसर एक साथ शराब के जाम छलकाते थे। 1820 की पेंटिंग्स और 1843 के स्केच इस हवेली की भव्यता को आज भी जीवंत करते हैं। यह न सिर्फ बेगम की ताकत का प्रतीक थी, बल्कि लाल किले के ठीक बगल में होने से इसका रुतबा और बढ़ गया।