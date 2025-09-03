kissa dilli ka story of chandni chowk begum samru haveli now electrical market किस्सा दिल्ली का: बेगम समरू की हवेली, एक योद्धा रानी की गाथा, जो भागीरथी पैलेस की चमक में बसती है, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskissa dilli ka story of chandni chowk begum samru haveli now electrical market

किस्सा दिल्ली का: बेगम समरू की हवेली, एक योद्धा रानी की गाथा, जो भागीरथी पैलेस की चमक में बसती है

Kissa Dilli Ka Part 11: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-11 में आज हम दिल्ली की 'बेगम समरू की हवेली' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये हवेली अब दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल बाजार भागीरथी पैलेस के रूप में जानी जाती है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 11:22 AM
share Share
Follow Us on
किस्सा दिल्ली का: बेगम समरू की हवेली, एक योद्धा रानी की गाथा, जो भागीरथी पैलेस की चमक में बसती है

चांदनी चौक की तंग गलियों में, जहां रिक्शों की घंटियां और दुकानों की रौनक दिन-रात गूंजती है, वहां छिपा है एक ऐसा खजाना जो समय की परतों में लिपटा है। यह है बेगम समरू की हवेली, जो कभी मुगल दरबार की शान थी और अब भागीरथी पैलेस के रूप में दिल्ली के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल बाजार की सैर कराती है। आज हम आपको इसी हवेली की रोचक कहानी बता रहे हैं।

नाचने वाली से रानी तक, बेगम समरू का बुलंद सफर

कहानी शुरू होती है 1753 में, जब दिल्ली के पास एक साधारण परिवार में जोआना नोबिलिस का जन्म हुआ। एक नर्तकी के रूप में शुरुआत करने वाली यह महिला जल्द ही यूरोपीय भाड़े के सैनिक वाल्टर रेनहार्ड्ट (उपनाम 'समरू') की पत्नी बनी। पति की मौत के बाद, बेगम ने उनकी सेना की कमान संभाली और एक ऐसी योद्धा रानी बन गईं, जिनका नाम मुगल दरबार से लेकर ब्रिटिश हलकों तक गूंजता था। उन्होंने न सिर्फ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जान बचाई, बल्कि सरधना रियासत को एक ताकतवर केंद्र बनाया। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां आज भी दिल्ली की हवाओं में तैरती हैं।

बेगम समरू की हवेली

मुगल और यूरोप का अनोखा संगम

1808 में चांदनी चौक के पास बनी यह हवेली मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय की दी हुई जमीन पर खड़ी हुई। चार मंजिलों वाली यह इमारत ग्रीक स्तंभों, रोमन मेहराबों और मुगल नक्काशी का एक शानदार मेल थी। संगमरमर की दीवारें, विशाल हॉल और झिलमिलाते झरोखे इसे शाही ठाठ का प्रतीक बनाते थे। बेगम यहां भव्य पार्टियां आयोजित करती थीं, जहां मुगल बादशाह और ब्रिटिश अफसर एक साथ शराब के जाम छलकाते थे। 1820 की पेंटिंग्स और 1843 के स्केच इस हवेली की भव्यता को आज भी जीवंत करते हैं। यह न सिर्फ बेगम की ताकत का प्रतीक थी, बल्कि लाल किले के ठीक बगल में होने से इसका रुतबा और बढ़ गया।

युद्ध, लूट और बदलाव

स्वप्ना लिडल की 'चांदनी चौक: द मुगल सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली' किताब में इस हवेली का जिक्र है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इस हवेली के लिए एक तूफान बनकर आया। विद्रोह की आग में यह हवेली लुट गई और इसका कुछ हिस्सा तबाह हो गया। बेगम की मौत (1836) के बाद यह धीरे-धीरे उपेक्षित होती गई। 1922 में मुशी शिव नारायण ने इसे खरीदा और 1940 में लाला भागीरथ मल ने इसे नया नाम दिया- भागीरथी पैलेस। आज यह हवेली दिल्ली का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल गुड्स का बाजार है। पुरानी दीवारों पर अब तारों, बल्बों और स्विचों की दुकानें सजी हैं, लेकिन कहीं-कहीं बेगम के समय की नक्काशी अब भी झांकती है, मानो कह रही हो, 'मैं अभी जिंदा हूं।'