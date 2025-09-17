kissa dilli ka Satpula Delhi 700 Year Old Dam A Timeless Tale of Ingenuity and Revival किस्सा दिल्ली का: 700 साल पुराना बांध 'सतपुला', जहां बहता था चमत्कारी पानी; दुश्मनों से भी बचाया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newskissa dilli ka Satpula Delhi 700 Year Old Dam A Timeless Tale of Ingenuity and Revival

किस्सा दिल्ली का: 700 साल पुराना बांध 'सतपुला', जहां बहता था चमत्कारी पानी; दुश्मनों से भी बचाया

Kissa Dilli Ka Part 15: 'किस्सा दिल्ली का' सीरीज के पार्ट-15 में आज हम दिल्ली के 700 साल पुराने बांध 'सतपुला' की रोचक कहानी बता रहे हैं। ये बांध ना केवल दिल्ली की प्यास बुझाता ता बल्कि राजधानी की रक्षा भी करता था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 12:24 PM
share Share
Follow Us on
किस्सा दिल्ली का: 700 साल पुराना बांध 'सतपुला', जहां बहता था चमत्कारी पानी; दुश्मनों से भी बचाया

दिल्ली की व्यस्त सड़कों और आधुनिक मॉल्स के बीच छिपा है एक ऐसा बांध, जो सदियों पुरानी कहानी बयां कर रहा है। इस बांध को 'सतपुला' कहते हैं। करीब 700 साल पुराना यह बांध, न सिर्फ इतिहास की एक जीवंत गवाही है, बल्कि दिल्ली की पानी प्रबंधन की प्राचीन बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी। तुगलक काल में बने इस ढांचे ने सूखे से लड़ाई लड़ी, शहर की रक्षा की और अब आधुनिक समय में पुनर्जीवित होकर पर्यावरण की मिसाल बन रहा है। आज हम इसी सतपुला बांध की रोचक कहानी बता रहे हैं।

सूखे और प्लेग के बीच जन्मा यह बांध

कल्पना कीजिए 14वीं शताब्दी का दिल्ली, जहां सूखा और ब्लैक प्लेग जैसी महामारियां लोगों को त्रस्त कर रही थीं। तुगलक वंश के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने 1340 के आसपास सतपुला का निर्माण करवाया, जो दिल्ली की चौथी शहर जहांपनाह का हिस्सा बना। यह बांध यमुना नदी से जुड़ी एक छोटी धारा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध हो सके। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इसमें सूफी संत नासिरुद्दीन महमूद की आशीर्वाद वाली शक्ति थी, जो पानी को चमत्कारी गुण देती थी। आज यह साकेत के पास खिड़की गांव में खड़ा है, जहां से दिल्ली की पुरानी चार शहरों – किला राय पिथौरा, सिरी, तुगलकाबाद और जहांपनाह को जोड़ने वाली दीवारों का हिस्सा था।

निर्माण की कारीगरी

सतपुला का नाम ही इसकी संरचना की कहानी बयां करता है – 'सात पुल' या सात मेहराबें, जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करती थीं। यह लगभग 255 फीट चौड़ा ढांचा मोटी पत्थर की दीवारों से बना है, जिसमें तीन मुख्य मेहराबें सबसे चौड़ी हैं और बाकी छह 9 फीट चौड़ी। रस्सी और पुली सिस्टम से चलने वाले लकड़ी के स्लूस गेट्स पानी को रोकते या बहाते थे, जबकि ऑक्टागोनल कमरे गार्डरूम या मदरसा के रूप में इस्तेमाल होते थे। फ्लैंक टावर और बुर्ज इसे मजबूत बनाते थे, मानो कोई प्राचीन इंजीनियरिंग का नमूना हो। आसपास का इलाका 19.8 एकड़ का पार्क है, जहां झील का क्षेत्रफल 3.1 एकड़ और गहराई 6-8 फीट तक थी। यह न सिर्फ पानी रोकता था, बल्कि शहर की दीवार के रूप में भी काम करता था।

सतपुला की कहानी

दुश्मनों से करता था दिल्ली की रक्षा

सतपुला सिर्फ एक बांध नहीं था बल्कि यह दिल्ली की जीवनरेखा था। सूखे के समय में यह यमुना से पानी खींचकर खेतों को सींचता था, जबकि हमलावरों से बचाने के लिए जहांपनाह की दक्षिणी दीवार का हिस्सा बनता था। कल्पना कीजिए, सात मेहराबों से बहता पानी शहर को जीवित रखता और इसकी मजबूत दीवारें दुश्मनों को रोकतीं। यह तुगलक काल की दूरदर्शिता का उदाहरण है, जहां पानी प्रबंधन और सुरक्षा एक साथ जुड़े थे। किंवदंतियां हैं कि इसका पानी इतना शुद्ध था कि लोग इसे चमत्कारी मानते थे और सूफी संत यहां के पानी का इस्तेमाल करते थे।